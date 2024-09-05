https://ria.ru/20240905/pamfilova-1970777008.html
Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК
Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК - РИА Новости, 05.09.2024
Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК
Сообщения, которые массово отправляли в ЦИК РФ, чтобы нарушить её работу, в основном поступали из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:45
2024-09-05T11:45
2024-09-05T11:45
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сообщения, которые массово отправляли в ЦИК РФ, чтобы нарушить её работу, в основном поступали из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Были моменты, когда на нас пытались обрушить и дезорганизовать работу комиссии однотипными фальшивыми сообщениями… Шли они в основном из-за границы", - сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования. Она отметила, что в России научились отбивать информационные атаки. "Война идет на всех фронтах, в том числе и на электоральном. Самая опасная - это информационная война… Конечно, от фейковых новостей до хакерских атак, мы очень много чего пережили и переживаем. Уверены, что и сейчас это всё будет", - подчеркнула глава ЦИК. Она рассказала, что на президентских выборах 2024 года было беспрецедентное количество телефонных атак. А уже в ходе этой избирательной кампании было большое количество фальшивых новостей. "Стали создавать фальшивые сайты избирательных комиссий в аккаунтах и социальных сетях, создали фальшивый сайт Республики Крым", - добавила Памфилова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240822/vybory-1967830663.html
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК
Памфилова: фейковые сообщения в ЦИК поступали из-за рубежа
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сообщения, которые массово отправляли в ЦИК РФ, чтобы нарушить её работу, в основном поступали из-за рубежа, сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Были моменты, когда на нас пытались обрушить и дезорганизовать работу комиссии однотипными фальшивыми сообщениями… Шли они в основном из-за границы", - сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования.
Она отметила, что в России научились отбивать информационные атаки.
"Война идет на всех фронтах, в том числе и на электоральном. Самая опасная - это информационная война… Конечно, от фейковых новостей до хакерских атак, мы очень много чего пережили и переживаем. Уверены, что и сейчас это всё будет", - подчеркнула глава ЦИК.
Она рассказала, что на президентских выборах 2024 года было беспрецедентное количество телефонных атак. А уже в ходе этой избирательной кампании было большое количество фальшивых новостей.
"Стали создавать фальшивые сайты избирательных комиссий в аккаунтах и социальных сетях, создали фальшивый сайт Республики Крым", - добавила Памфилова.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.