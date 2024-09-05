https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова

Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024

Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова

Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, введенными в том числе в отношении медиагруппы "Россия... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:36

2024-09-05T04:36

2024-09-05T04:36

мария захарова

маргарита симоньян

в мире

сша

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, введенными в том числе в отношении медиагруппы "Россия сегодня", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ", - сказала Захарова на ВЭФ. Захарова добавила, что эти действия США противоречат их обязательствам сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и они не останутся без ответа со стороны России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мария захарова, маргарита симоньян, в мире, сша, россия