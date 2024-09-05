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Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
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04:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, введенными в том числе в отношении медиагруппы "Россия... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:36
2024-09-05T04:36
мария захарова
маргарита симоньян
в мире
сша
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, введенными в том числе в отношении медиагруппы "Россия сегодня", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ", - сказала Захарова на ВЭФ. Захарова добавила, что эти действия США противоречат их обязательствам сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и они не останутся без ответа со стороны России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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мария захарова, маргарита симоньян, в мире, сша, россия
Мария Захарова, Маргарита Симоньян, В мире, США, Россия
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова

Захарова: Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия предупредила США об ответных мерах в отношении американских СМИ в связи с новыми санкциями, введенными в том числе в отношении медиагруппы "Россия сегодня", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ", - сказала Захарова на ВЭФ.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ
Вчера, 00:56
Захарова добавила, что эти действия США противоречат их обязательствам сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и они не останутся без ответа со стороны России.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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