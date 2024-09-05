Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 05.09.2024 (обновлено: 09:11 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/otnosheniya-1970698916.html
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди - РИА Новости, 05.09.2024
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди
Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:09
2024-09-05T09:11
индия
украина
нарендра моди
дмитрий песков
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963003886_0:25:1917:1103_1920x0_80_0_0_74ec1f36707d051c1594ebdaf9844521.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать информацию из первых рук от участников конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ."Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным. И это позволяет Моди действительно вести линию на получение информации из первых рук от участников этого конфликта", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240823/indiya-1968139694.html
индия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963003886_21:0:1896:1406_1920x0_80_0_0_f2b76cc4cebea450f667926f0eb43224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, украина, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, россия, в мире
Индия, Украина, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, В мире
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди

Песков рассказал, что между Путиным и Моди дружеские отношения

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать информацию из первых рук от участников конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ.
"Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным. И это позволяет Моди действительно вести линию на получение информации из первых рук от участников этого конфликта", - заявил Песков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ раскрыли реакцию Киева на заявление Моди об Украине
23 августа, 18:51
 
ИндияУкраинаНарендра МодиДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала