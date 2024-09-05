https://ria.ru/20240905/otnosheniya-1970698916.html

Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди

Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди - РИА Новости, 05.09.2024

Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди

Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:09

2024-09-05T08:09

2024-09-05T09:11

индия

украина

нарендра моди

дмитрий песков

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963003886_0:25:1917:1103_1920x0_80_0_0_74ec1f36707d051c1594ebdaf9844521.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать информацию из первых рук от участников конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ."Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным. И это позволяет Моди действительно вести линию на получение информации из первых рук от участников этого конфликта", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240823/indiya-1968139694.html

индия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, украина, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, россия, в мире