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Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди - РИА Новости, 05.09.2024
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди
Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:09
2024-09-05T08:09
2024-09-05T09:11
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди сложились конструктивные, дружеские отношения, это позволяет Моди получать информацию из первых рук от участников конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ."Вы знаете, что у господина Моди весьма и весьма конструктивные, даже дружеские отношения с президентом Путиным. И это позволяет Моди действительно вести линию на получение информации из первых рук от участников этого конфликта", - заявил Песков.
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Индия, Украина, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, В мире
Песков рассказал об отношениях между Путиным и Моди
Песков рассказал, что между Путиным и Моди дружеские отношения