https://ria.ru/20240905/osvobozhdenie-1970664655.html

Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным

Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным - РИА Новости, 05.09.2024

Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:57

2024-09-05T01:57

2024-09-05T01:57

специальная военная операция на украине

донецк

донбасс

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным освобождение села Карловка в ДНР, так как именно там десять лет назад произошла первая битва между украинскими карателями и ополченцами Донбасса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. "Освобождение Карловки - символично, так как именно здесь десять лет назад начались активные боевые действия. Это было первое место битвы украинских карателей в лице нацбата "Донбасс" и защитников ДНР - ополченцев батальона "Восток", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно в Карловке 23 мая 2014 года были остановлены украинские нацисты, которые рвались в Донецк, чтобы сорвать съезд народных представителей, заявивший о неподчинении киевской хунте. "Спустя десять лет Карловка, как символ сопротивления народа Донбасса, снова освобождена от нацистской оккупации", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html

донецк

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донбасс, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф, россия