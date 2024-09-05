Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным
Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символом сопротивления народа Донбасса
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным освобождение села Карловка в ДНР, так как именно там десять лет назад произошла первая битва между украинскими карателями и ополченцами Донбасса.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
"Освобождение Карловки - символично, так как именно здесь десять лет назад начались активные боевые действия. Это было первое место битвы украинских карателей в лице нацбата "Донбасс" и защитников ДНР - ополченцев батальона "Восток", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно в Карловке 23 мая 2014 года были остановлены украинские нацисты, которые рвались в Донецк, чтобы сорвать съезд народных представителей, заявивший о неподчинении киевской хунте.
"Спустя десять лет Карловка, как символ сопротивления народа Донбасса, снова освобождена от нацистской оккупации", - сказал Рогов.