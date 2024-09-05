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Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:57 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/osvobozhdenie-1970664655.html
Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным
Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным - РИА Новости, 05.09.2024
Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:57
2024-09-05T01:57
специальная военная операция на украине
донецк
донбасс
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным освобождение села Карловка в ДНР, так как именно там десять лет назад произошла первая битва между украинскими карателями и ополченцами Донбасса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. "Освобождение Карловки - символично, так как именно здесь десять лет назад начались активные боевые действия. Это было первое место битвы украинских карателей в лице нацбата "Донбасс" и защитников ДНР - ополченцев батальона "Восток", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, именно в Карловке 23 мая 2014 года были остановлены украинские нацисты, которые рвались в Донецк, чтобы сорвать съезд народных представителей, заявивший о неподчинении киевской хунте. "Спустя десять лет Карловка, как символ сопротивления народа Донбасса, снова освобождена от нацистской оккупации", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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донецк, донбасс, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донбасс, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символичным

Рогов назвал освобождение Карловки в ДНР символом сопротивления народа Донбасса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным освобождение села Карловка в ДНР, так как именно там десять лет назад произошла первая битва между украинскими карателями и ополченцами Донбасса.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
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"Освобождение Карловки - символично, так как именно здесь десять лет назад начались активные боевые действия. Это было первое место битвы украинских карателей в лице нацбата "Донбасс" и защитников ДНР - ополченцев батальона "Восток", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, именно в Карловке 23 мая 2014 года были остановлены украинские нацисты, которые рвались в Донецк, чтобы сорвать съезд народных представителей, заявивший о неподчинении киевской хунте.
"Спустя десять лет Карловка, как символ сопротивления народа Донбасса, снова освобождена от нацистской оккупации", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонбассВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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