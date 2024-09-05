https://ria.ru/20240905/osago-1752227050.html

Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО

Штраф за отсутствие страховки в 2024 году: что будет за езду на машине без ОСАГО

Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Полис ОСАГО обязателен для каждого владельца автомобиля, поэтому... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:42

2024-09-05T12:42

2024-09-05T12:42

общество

авто

осаго

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Полис ОСАГО обязателен для каждого владельца автомобиля, поэтому его отсутствие или езда на машине с просроченным документом чреваты для автовладельца неприятными финансовыми последствиями. О том, какой штраф за страховку грозит водителю в 2024 году, сколько можно ездить без полиса и фиксируют ли его отсутствие дорожные камеры, — в материале РИА Новости.Штрафы за езду на автомобиле без полиса ОСАГООСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности в виде документа, который всегда водитель должен иметь при себе во время поездок. Главная задача такого полиса — защищать имущественные интересы автолюбителей, если будет причинен вред жизни, здоровью или транспорту участников дорожного движения.Управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО, а также иные нарушения в данной области грозят автовладельцу штрафами. Основные меры ответственности прописаны в действующем Кодексе об административных правонарушениях.Страховка не оформленаСтатья 12.37 КОАП гласит, что автомобилисту, который не оформил полис ОСАГО и осознанно сел за руль без этого документа, грозит денежный штраф в размере 800 рублей.Даже если полис зарегистрирован — это не гарантия защиты от штрафа. Документ обязательно должен быть на руках, и в случае проверки его необходимо продемонстрировать. Если ОСАГО оформлено в электронном виде, его нужно показать сотруднику ГИБДД на телефоне или другом носителе (планшете, ноутбуке). Если этого не сделать, можно получить штраф в размере 500 рублей.Страховка просроченаНекоторые водители забывают или сознательно затягивают с переоформлением просроченного полиса. Поблажек в этом случае ждать не стоит. Полис ОСАГО — обязательный документ, если он не оформлен, предусмотрено денежное наказание.В данном случае также будет считаться, что полиса у автовладельца нет, и, в соответствии со статьей 12.37 КоАП, в качестве наказания за нарушение будет назначен штраф в 800 рублей.Полис ОСАГО есть, но водитель в него не вписанЕсли человек, который находится за рулем, не указан в полисе (а сам полис не предполагает неограниченный круг лиц, у которых есть право управлять данным ТС) — это еще один повод для штрафа. Подобная ситуация считается правонарушением независимо от того, сидит рядом владелец авто или нет. Наказанием в данном случае послужит штраф в 500 рублей.Полис ОСАГО поддельныйЕсли гражданин был пойман за рулем с фальшивым полисом, то наказание увеличивается в разы. В соответствии со статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов", использование заведомо подложного документа влечет за собой штраф до 80 000 рублей, арест на срок до полугода или выплаты в размере заработной платы в течение шести месяцев.Езда на автомобиле в период, не предусмотренный страховкой ОСАГОВ некоторых случаях полис ОСАГО оформляется не на стандартный год, а на более короткий период (например, на несколько месяцев). Как правило, это позволяет сэкономить на страховке, но если автовладелец будет пойман за рулем в то время, на которое действие документа уже не распространяется, то придется заплатить штраф (500 рублей).Размер штрафовРазмер штрафов за нарушение предписанных законом правил управления автомобилем в вопросах, связанных с ОСАГО, варьируется (в зависимости от ситуации и в соответствии с КоАП) от 500 до 800 рублей.Когда за езду без ОСАГО не накажут"ОСАГО — обязательное страхование по закону. Если автомобиль будет ездить на дорогах общего пользования, полис должен быть зарегистрирован", — объясняет руководитель краснодарской компании "Автоюрист № 1" Григорий Колпаков.Однако, по словам эксперта, после покупки транспортного средства у собственника есть десять дней на оформление документа. В этот срок авто можно использовать без полиса. Но необходимо понимать, что в этом случае при ДТП виновник будет обязан сам возместить причиненный другим ущерб, так как это не сочтут страховым случаем.Повторный штраф за езду без страховкиДля физических лиц при повторном нарушении предусмотрен такой же штраф, что и при первом случае: от 500 до 800 рублей. Для юридических лиц ужесточение наказания также не предусмотрено, взыскание за отсутствие полиса остается таким же.Как избежать штрафов за отсутствие ОСАГОСамый эффективный способ оградить себя от штрафа — вовремя оформить полис ОСАГО (бумажный или электронный), не забывать брать его с собой и предъявлять при необходимости сотрудникам Госавтоинспекции.Проверка ОСАГО по камерамВот уже не первый год в СМИ и автосообществе обсуждается запуск системы, которая позволит определять наличие или отсутствие у водителя полиса ОСАГО при помощи расположенных на дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений. И, соответственно, направлять штрафы тем водителям, которые садятся за руль без полиса или с документом, у кого истек срок действия. Однако на текущий момент данная система не введена.Что будет, если попасть в ДТП без полиса ОСАГОКак уже упоминалось выше, основная задача полиса ОСАГО — защищать интересы автомобилиста при ДТП. Если автовладелец попадет в аварию, страховая компания возместит ущерб потерпевшим в следующих размерах:"Что важно — ущерб возмещается каждому потерпевшему в четко установленных лимитах. Например, если пять легковых автомобилей пострадало в результате ДТП, то каждый собственник может рассчитывать на страховую выплату до 400 000 рублей", — объясняет Григорий Колпаков.В случае если во время ДТП у автовладельца не оказалось с собой зарегистрированного полиса, виновнику придется оплатить ремонт как своего автомобиля, так и другой пострадавшей машины.Виновник"Если вы окажетесь виновны в ДТП и у вас не будет действующего полиса, то на вас не только будет наложен штраф, но и возложена обязанность возместить материальные убытки и ущерб потерпевшему", — отметил Григорий Колпаков.Также он добавил, что для виновника лучше всего решить спор по возмещению ущерба добровольно до суда, так можно избежать дополнительных расходов.ПострадавшийЕсли же водитель — потерпевший, а у виновника ДТП нет полиса ОСАГО (забыл дома либо не является владельцем), то для начала необходимо зафиксировать ДТП с помощью сотрудников ГИБДД. Дальше — собрать информацию о виновнике и собственнике автомобиля (паспортные данные, прописка и номер телефона).Владелец транспортного средства на основании статьи 1079 ГК РФ вместе с виновником несут ответственность за вред, причиненный в результате вождения автомобиля без полиса. Поэтому для собственника крайне важно следить за тем, кто именно управляет его транспортом и на каком основании.Советы экспертов“Обратите внимание, что водитель освобождается от ответственности за управление автомобилем без полиса ОСАГО, если:В противном случае водитель привлекается к административной ответственности, которая в зависимости от состава нарушения различна”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Эксперты напоминают, что до июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" с участием 48 стран. С 30 июня 2023 года членство России и Белоруссии в системе было приостановлено, и "Зеленые карты" прекратили свое действие.С 1 июля 2024 года в России начали продавать новые страховые сертификаты. Теперь “Зеленую карту” заменила “Синяя карта”. Это аналоги ОСАГО, действующие за пределами Российской Федерации, позволяющие в случае ДТП получить страховое возмещение по законодательству страны, в которой оно произошло. Условия оформления остались прежними, стоимость также не изменится до середины июля. Владельцам “Зеленой карты” менять ее на полис нового образца не нужно, он будет действовать до окончания срока.Оформить “Синюю карту” можно только на те транспортные средства, которые зарегистрированы на территории РФ, действовать она будет пока только в Республике Беларусь, для въезда в которую является обязательным полисом страхования ТС.

https://ria.ru/20240216/remont-1927742531.html

https://ria.ru/20240304/pts-1805923926.html

https://ria.ru/20240109/osago-1920367093.html

https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html

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общество, авто, осаго, россия