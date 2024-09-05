https://ria.ru/20240905/orenburzhe-1970898432.html

Оренбуржье введет новые виды оказания помощи пострадавшим от паводка

Оренбуржье введет новые виды оказания помощи пострадавшим от паводка - РИА Новости, 05.09.2024

Оренбуржье введет новые виды оказания помощи пострадавшим от паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил ввести новые виды оказания помощи пострадавшим от паводка, они являются уникальными в масштабах страны,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:21

2024-09-05T18:21

2024-09-05T18:22

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил ввести новые виды оказания помощи пострадавшим от паводка, они являются уникальными в масштабах страны, сообщается в телеграм-канале главы региона. "Речь идет о выплатах за утраченное и поврежденное жилье социально незащищенным категориям оренбуржцев, у которых доля в ином жилье более 18 квадратных метров. Это ветераны боевых действий, инвалиды 1 группы, пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи участников СВО", - написал Паслел в своем телеграм-канале. Он добавил, что новые выплаты будут производиться указанным категориям граждан в той же логике, что и ранее назначаемые выплаты на ремонт и приобретение жилья для пострадавших, не имевших иных жилых помещений или имевших долю в ином жилье менее 18 квадратных метров. "Эти выплаты будут осуществляться исключительно из регионального бюджета, они носят беспрецедентный характер. Нигде в регионах ранее такие меры поддержки пострадавшим от ЧС не предоставлялись, но я принял это решение, требующее значительных затрат регионального бюджета, чтобы максимально охватить поддержкой пострадавших от паводка жителей Оренбуржья", - написал глава региона. По его словам, в сентябре постановление должно быть принято, работу по приему заявлений нужно начать в октябре. Необходимо уже сейчас готовить на сайте минстроя возможность приема заявлений от новых категорий. На сегодняшний день власти выплатили оренбуржцам почти 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт пострадавшего жилья. На 4,6 миллиарда рублей выдали сертификаты по утрате жилья. "Сегодня региональный Минстрой начинает выплаты на капремонт пострадавшего от паводка жилья исходя из 9 тысяч рублей за квадратный метр. Тем, кто уже получил средства из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр, разница будет возмещена при поступлении средств из федерального бюджета", - отметил Паслер. Кроме того, до 16 сентября на сайте регионального Минстроя должна появиться опция для повторной подачи заявлений оренбуржцами, у которых жилье признано под капремонт и есть доля в ином жилье менее 18 квадратных метров. Тех, кому ранее отказали, необходимо через СМС оповестить, когда появится возможность подать заявление.

https://ria.ru/20240902/shkoly-1970030850.html

https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)