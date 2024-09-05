https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html
США обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и НАТО
США обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и НАТО - РИА Новости, 05.09.2024
США обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и НАТО
Коллегия присяжных в штате Мэриленд в четверг предъявила обвинение шести россиянам, пятерых из которых они считают "офицерами ГРУ", за якобы кибератаки на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:35
2024-09-05T22:35
2024-09-05T22:35
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Коллегия присяжных в штате Мэриленд в четверг предъявила обвинение шести россиянам, пятерых из которых они считают "офицерами ГРУ", за якобы кибератаки на инфраструктуру Украины и стран НАТО, заявил минюст США. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности. "В обвинительном заключении, обнародованном сегодня, большое жюри присяжных в Мэриленде обвинило шестерых компьютерных хакеров, все из них были резидентами и гражданами России, в сговоре с целью совершения компьютерного взлома и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Пятеро из обвиняемых были офицерами подразделения 29155 Главного разведывательного управления России", - утверждается в заявлении. Среди обвиняемых Юрий Денисов, которого США назвали полковником и командующим кибероперациями подразделения, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин, которых власти считают лейтенантами. "Согласно судебным документам, 13 января 2022 года обвиняемые вступили в сговор с целью использования услуг американской компании для распространения вредоносного ПО, известного в сообществе специалистов по кибербезопасности как WhisperGate и внешне напоминающего вирус-вымогатель, на компьютерные системы десятков украинских государственных структур", - заявил минюст. Шестому гражданскому обвиняемому, Амину Стигалу, ранее уже были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, поэтому теперь ему также предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Власти США готовы заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении или вредоносной хакерской деятельности обвиняемых. Ранее в четверг власти США объявили, что готовы заплатить до 1 миллиона долларов за информацию, которая бы привела к аресту Тима Стигала, который считается отцом Амина Стигала и обвиняется в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными американцев. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944470142.html
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в мире, россия, сша, мэриленд, юрий денисов, дмитрий песков, нато, главное разведывательное управление рф
В мире, Россия, США, Мэриленд, Юрий Денисов, Дмитрий Песков, НАТО, Главное разведывательное управление РФ
США обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и НАТО
В штате Мэриленд обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Коллегия присяжных в штате Мэриленд в четверг предъявила обвинение шести россиянам, пятерых из которых они считают "офицерами ГРУ", за якобы кибератаки на инфраструктуру Украины и стран НАТО, заявил минюст США. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности.
"В обвинительном заключении, обнародованном сегодня, большое жюри присяжных в Мэриленде обвинило шестерых компьютерных хакеров, все из них были резидентами и гражданами России, в сговоре с целью совершения компьютерного взлома и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Пятеро из обвиняемых были офицерами подразделения 29155 Главного разведывательного управления России", - утверждается в заявлении.
Среди обвиняемых Юрий Денисов
, которого США назвали полковником и командующим кибероперациями подразделения, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин, которых власти считают лейтенантами.
"Согласно судебным документам, 13 января 2022 года обвиняемые вступили в сговор с целью использования услуг американской компании для распространения вредоносного ПО, известного в сообществе специалистов по кибербезопасности как WhisperGate и внешне напоминающего вирус-вымогатель, на компьютерные системы десятков украинских государственных структур", - заявил минюст.
Шестому гражданскому обвиняемому, Амину Стигалу, ранее уже были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, поэтому теперь ему также предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Власти США готовы заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении или вредоносной хакерской деятельности обвиняемых.
Ранее в четверг власти США объявили, что готовы заплатить до 1 миллиона долларов за информацию, которая бы привела к аресту Тима Стигала, который считается отцом Амина Стигала и обвиняется в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными американцев.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.