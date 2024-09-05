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Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене - РИА Новости, 05.09.2024
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19:24 05.09.2024 (обновлено: 20:09 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970908439.html
Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене
Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене - РИА Новости, 05.09.2024
Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене
Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:24
2024-09-05T20:09
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа Минюста США. Саймсу и его жене вменяют участие в двух схемах по обходу санкций. Как полагает американская юстиция, по первой схеме политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников. Кроме того, утверждается, что Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть доходы от подсанкционной деятельности. В документе также говорится, что сейчас супруги "находятся на свободе, предположительно, в России". Обоих обвиняют по трем пунктам. Максимально возможное наказание, которое грозит Саймсу и его жене, — по 60 лет тюрьмы каждому.В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.
https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html
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сша, москва, дмитрий саймс, в мире
США, Москва, Дмитрий Саймс, В мире
Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене

Правительство США обвинило Саймса и его жену в нарушении закона о санкциях

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Саймс
Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Дмитрий Саймс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа Минюста США.
Саймсу и его жене вменяют участие в двух схемах по обходу санкций. Как полагает американская юстиция, по первой схеме политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Вчера, 04:36
Кроме того, утверждается, что Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть доходы от подсанкционной деятельности.
В документе также говорится, что сейчас супруги "находятся на свободе, предположительно, в России". Обоих обвиняют по трем пунктам. Максимально возможное наказание, которое грозит Саймсу и его жене, — по 60 лет тюрьмы каждому.

Дмитрий Саймс родился в Москве, получил образование в МГУ имени М. В. Ломоносова и некоторое время занимался научной деятельностью, после чего эмигрировал в США. В 1970-е годы работал внештатным советником президента Ричарда Никсона по вопросам внешней политики. Возглавлял НПО "Центр за национальный интерес", также издавал журнал о внешней политике The National Interest. В 2023-м был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
4 сентября, 07:36
 
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