https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970908439.html

Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене

Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене - РИА Новости, 05.09.2024

Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене

Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:24

2024-09-05T19:24

2024-09-05T20:09

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа Минюста США. Саймсу и его жене вменяют участие в двух схемах по обходу санкций. Как полагает американская юстиция, по первой схеме политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников. Кроме того, утверждается, что Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть доходы от подсанкционной деятельности. В документе также говорится, что сейчас супруги "находятся на свободе, предположительно, в России". Обоих обвиняют по трем пунктам. Максимально возможное наказание, которое грозит Саймсу и его жене, — по 60 лет тюрьмы каждому.В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.

https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

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сша, москва, дмитрий саймс, в мире