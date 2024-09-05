Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене
Правительство США обвинило Саймса и его жену в нарушении закона о санкциях
Дмитрий Саймс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Американское правительство предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях, следует из документа Минюста США.
Саймсу и его жене вменяют участие в двух схемах по обходу санкций. Как полагает американская юстиция, по первой схеме политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.
Кроме того, утверждается, что Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть доходы от подсанкционной деятельности.
В документе также говорится, что сейчас супруги "находятся на свободе, предположительно, в России". Обоих обвиняют по трем пунктам. Максимально возможное наказание, которое грозит Саймсу и его жене, — по 60 лет тюрьмы каждому.
Дмитрий Саймс родился в Москве, получил образование в МГУ имени М. В. Ломоносова и некоторое время занимался научной деятельностью, после чего эмигрировал в США. В 1970-е годы работал внештатным советником президента Ричарда Никсона по вопросам внешней политики. Возглавлял НПО "Центр за национальный интерес", также издавал журнал о внешней политике The National Interest. В 2023-м был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
В середине августа Федеральное бюро расследований провело обыски в доме Саймса в в штате Вирджиния. Политолог заявил, что он живет в Москве и не был в Соединенных Штатах с октября 2022 года, а об обыске его не уведомляли.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил Саймсу поддержку и отметил, что в США сейчас идет охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, как во времена маккартизма.