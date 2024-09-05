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Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 05.09.2024 (обновлено: 12:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/obstrely-1970749232.html
Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2024
Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин, говоря об обстрелах около Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:29
2024-09-05T12:42
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
владимир путин
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об обстрелах около Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты."Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Это очень опасные теракты" – Путин об ударах по Курской и Запорожской АЭС
"Это очень опасные теракты" – Путин об ударах по Курской и Запорожской АЭС
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запорожская аэс, владимир путин, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Владимир Путин, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС

Путин назвал обстрелы Курской и Запорожской АЭС очень опасными терактами

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об обстрелах около Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты.
"Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВладимир ПутинРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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