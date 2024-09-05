Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ сбросили боеприпас с дрона и выпустили кассетные снаряды по Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а также выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Мэр города Иван Приходько сообщил, что сброшенный с беспилотника снаряд попал по легковому гражданскому автомобилю, водитель не пострадал.
Кроме того, ВСУ с 14.35 по 15.20 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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