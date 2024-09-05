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При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/obstrel-1970735666.html
При украинском обстреле ДНР погиб человек
При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 05.09.2024
При украинском обстреле ДНР погиб человек
Украинские войска семь раз с начала суток атаковали территорию Донецкой Народной Республики, один человек погиб, пятеро ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:54
2024-09-05T09:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска семь раз с начала суток атаковали территорию Донецкой Народной Республики, один человек погиб, пятеро ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, при сбросе боеприпаса с беспилотника погибла женщина. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин. Он уточнил, что погибшая при сбросе боеприпаса с беспилотника женщина – лаборант одной из горловских больниц, она ехала на работу. Пострадавшие – мужчины, четверо из них сотрудники предприятия "Никитовский хлеб".
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле ДНР погиб человек

Пушилин: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, один человек погиб

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска семь раз с начала суток атаковали территорию Донецкой Народной Республики, один человек погиб, пятеро ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, при сбросе боеприпаса с беспилотника погибла женщина.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин.
Он уточнил, что погибшая при сбросе боеприпаса с беспилотника женщина – лаборант одной из горловских больниц, она ехала на работу. Пострадавшие – мужчины, четверо из них сотрудники предприятия "Никитовский хлеб".
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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