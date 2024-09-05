https://ria.ru/20240905/obstrel-1970735666.html

При украинском обстреле ДНР погиб человек

При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 05.09.2024

При украинском обстреле ДНР погиб человек

Украинские войска семь раз с начала суток атаковали территорию Донецкой Народной Республики, один человек погиб, пятеро ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:54

2024-09-05T09:54

2024-09-05T09:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска семь раз с начала суток атаковали территорию Донецкой Народной Республики, один человек погиб, пятеро ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, при сбросе боеприпаса с беспилотника погибла женщина. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены семь вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин. Он уточнил, что погибшая при сбросе боеприпаса с беспилотника женщина – лаборант одной из горловских больниц, она ехала на работу. Пострадавшие – мужчины, четверо из них сотрудники предприятия "Никитовский хлеб".

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

донецкая народная республика

горловка

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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, происшествия