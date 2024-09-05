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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 05.09.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:19

2024-09-05T06:19

2024-09-05T06:19

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, россия