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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 05.09.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:19
2024-09-05T06:19
2024-09-05T06:19
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, Россия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
Мэр Приходько: пять жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВСУ