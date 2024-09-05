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Австрия готова стать площадкой переговоров по Украине, заявил канцлер
Австрия готова стать площадкой переговоров по Украине, заявил канцлер - РИА Новости, 05.09.2024
Австрия готова стать площадкой переговоров по Украине, заявил канцлер
Австрия как страна, где расположена ОБСЕ, будет готова стать местом проведения переговоров по Украине, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:57
2024-09-05T13:57
2024-09-05T14:24
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ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Австрия как страна, где расположена ОБСЕ, будет готова стать местом проведения переговоров по Украине, заявил канцлер республики Карл Нехаммер."Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз. Австрия как страна-резиденция для ОБСЕ будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х.Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
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в мире, австрия, украина, обсе
В мире, Австрия, Украина, ОБСЕ
Австрия готова стать площадкой переговоров по Украине, заявил канцлер
Канцлер Австрии Нехаммер: страна-резиденция ОБСЕ готова к переговорам по Украине
ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Австрия как страна, где расположена ОБСЕ, будет готова стать местом проведения переговоров по Украине, заявил канцлер республики Карл Нехаммер.
"Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз. Австрия как страна-резиденция для ОБСЕ будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.