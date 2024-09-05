https://ria.ru/20240905/obrazovanie-1970778143.html
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ - РИА Новости, 05.09.2024
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ
Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:49
2024-09-05T11:49
2024-09-05T11:49
смоленская область
смоленск
василий анохин
высшая школа экономики (вшэ)
московский авиационный институт
калужская область
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что средний конкурс на место составлял семь человек. Среди них есть ребята, которые приехали жить и учиться из Москвы, Липецкой и Калужской областей. "Обучение по программам очное и – кроме одной с тремя годами подготовки в МАИ – проходит в Смоленске. Преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона уточнил, что после окончания программы с МАИ сотрудниками Смоленского авиационного завода станут 35 молодых специалистов, которые начали учиться строительству самолетов и вертолетов, проектированию ракет и ракетно-космических комплексов. Уже во время обучения ребята будут постепенно включаться в свою будущую работу. Также предприятие предоставляет студентам дополнительную стипендию в 15 тысяч рублей и другую поддержку. Кроме того, на программе по подготовке ИТ-специалистов с НИУ ВШЭ начали свое обучение 26 студентов. Они получат знания и навыки, отвечающие самым современным запросам рынка труда, и станут профессионалами в сфере ИИ, распределенных отказоустойчивых систем и теоретической информатики. После окончания вуза выпускники получат дипломы и СмолГУ, и "Вышки". Анохин уточнил, что 21 инженер придет работать в строительные компании региона. Их готовят на совместной с НИУ МГСУ программе. Обучение будет максимально ориентированным на практику. Благодаря этому ребятам еще в студенчестве будут открыты широкие возможности для старта карьеры и профессионального роста. "Видя востребованность и интерес к сетевым программам с ведущими вузами, решили увеличить набор на некоторые из них в следующем году. Создание условий для получения молодыми людьми качественного образования и дальнейшей успешной реализации на родной земле — это главная задача правительства области", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, василий анохин, высшая школа экономики (вшэ), московский авиационный институт, калужская область
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский авиационный институт, Калужская область
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что средний конкурс на место составлял семь человек. Среди них есть ребята, которые приехали жить и учиться из Москвы
, Липецкой и Калужской областей
.
"Обучение по программам очное и – кроме одной с тремя годами подготовки в МАИ – проходит в Смоленске
. Преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что после окончания программы с МАИ сотрудниками Смоленского авиационного завода станут 35 молодых специалистов, которые начали учиться строительству самолетов и вертолетов, проектированию ракет и ракетно-космических комплексов. Уже во время обучения ребята будут постепенно включаться в свою будущую работу. Также предприятие предоставляет студентам дополнительную стипендию в 15 тысяч рублей и другую поддержку.
Кроме того, на программе по подготовке ИТ-специалистов с НИУ ВШЭ начали свое обучение 26 студентов. Они получат знания и навыки, отвечающие самым современным запросам рынка труда, и станут профессионалами в сфере ИИ, распределенных отказоустойчивых систем и теоретической информатики. После окончания вуза выпускники получат дипломы и СмолГУ, и "Вышки".
Анохин уточнил, что 21 инженер придет работать в строительные компании региона. Их готовят на совместной с НИУ МГСУ программе. Обучение будет максимально ориентированным на практику. Благодаря этому ребятам еще в студенчестве будут открыты широкие возможности для старта карьеры и профессионального роста.
"Видя востребованность и интерес к сетевым программам с ведущими вузами, решили увеличить набор на некоторые из них в следующем году. Создание условий для получения молодыми людьми качественного образования и дальнейшей успешной реализации на родной земле — это главная задача правительства области", - заключил губернатор.