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Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ - РИА Новости, 05.09.2024
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Смоленская область
 
11:49 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/obrazovanie-1970778143.html
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ - РИА Новости, 05.09.2024
Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ
Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:49
2024-09-05T11:49
смоленская область
смоленск
василий анохин
высшая школа экономики (вшэ)
московский авиационный институт
калужская область
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что средний конкурс на место составлял семь человек. Среди них есть ребята, которые приехали жить и учиться из Москвы, Липецкой и Калужской областей. "Обучение по программам очное и – кроме одной с тремя годами подготовки в МАИ – проходит в Смоленске. Преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона уточнил, что после окончания программы с МАИ сотрудниками Смоленского авиационного завода станут 35 молодых специалистов, которые начали учиться строительству самолетов и вертолетов, проектированию ракет и ракетно-космических комплексов. Уже во время обучения ребята будут постепенно включаться в свою будущую работу. Также предприятие предоставляет студентам дополнительную стипендию в 15 тысяч рублей и другую поддержку. Кроме того, на программе по подготовке ИТ-специалистов с НИУ ВШЭ начали свое обучение 26 студентов. Они получат знания и навыки, отвечающие самым современным запросам рынка труда, и станут профессионалами в сфере ИИ, распределенных отказоустойчивых систем и теоретической информатики. После окончания вуза выпускники получат дипломы и СмолГУ, и "Вышки". Анохин уточнил, что 21 инженер придет работать в строительные компании региона. Их готовят на совместной с НИУ МГСУ программе. Обучение будет максимально ориентированным на практику. Благодаря этому ребятам еще в студенчестве будут открыты широкие возможности для старта карьеры и профессионального роста. "Видя востребованность и интерес к сетевым программам с ведущими вузами, решили увеличить набор на некоторые из них в следующем году. Создание условий для получения молодыми людьми качественного образования и дальнейшей успешной реализации на родной земле — это главная задача правительства области", - заключил губернатор.
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смоленск, василий анохин, высшая школа экономики (вшэ), московский авиационный институт, калужская область
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский авиационный институт, Калужская область

Более 80 студентов поступили на сетевые образовательные программы СмолГУ

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Студентами сетевых образовательных программ СмолГУ с российскими вузами – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ – стали более 80 ребят, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что средний конкурс на место составлял семь человек. Среди них есть ребята, которые приехали жить и учиться из Москвы, Липецкой и Калужской областей.
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"Обучение по программам очное и – кроме одной с тремя годами подготовки в МАИ – проходит в Смоленске. Преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что после окончания программы с МАИ сотрудниками Смоленского авиационного завода станут 35 молодых специалистов, которые начали учиться строительству самолетов и вертолетов, проектированию ракет и ракетно-космических комплексов. Уже во время обучения ребята будут постепенно включаться в свою будущую работу. Также предприятие предоставляет студентам дополнительную стипендию в 15 тысяч рублей и другую поддержку.
Кроме того, на программе по подготовке ИТ-специалистов с НИУ ВШЭ начали свое обучение 26 студентов. Они получат знания и навыки, отвечающие самым современным запросам рынка труда, и станут профессионалами в сфере ИИ, распределенных отказоустойчивых систем и теоретической информатики. После окончания вуза выпускники получат дипломы и СмолГУ, и "Вышки".
Анохин уточнил, что 21 инженер придет работать в строительные компании региона. Их готовят на совместной с НИУ МГСУ программе. Обучение будет максимально ориентированным на практику. Благодаря этому ребятам еще в студенчестве будут открыты широкие возможности для старта карьеры и профессионального роста.
"Видя востребованность и интерес к сетевым программам с ведущими вузами, решили увеличить набор на некоторые из них в следующем году. Создание условий для получения молодыми людьми качественного образования и дальнейшей успешной реализации на родной земле — это главная задача правительства области", - заключил губернатор.
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Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинВысшая школа экономики (ВШЭ)Московский авиационный институтКалужская область
 
 
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