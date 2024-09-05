https://ria.ru/20240905/novorossiysk-1970697564.html

В Новороссийске рассказали об обстановке в городе

В Новороссийске рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 05.09.2024

В Новороссийске рассказали об обстановке в городе

Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:59

2024-09-05T07:59

2024-09-05T07:59

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

общество

россия

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СОЧИ, 5 сен – РИА Новости. Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. Ранее в четверг глава города-курорта Андрей Кравченко информировал об угрозе атаки безэкипажных катеров, позднее - об отражении такой атаки. Градоначальник предупреждал об ограничении движения транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако. Жителям и гостям курорта не рекомендовали находиться в районе набережной. "Детские сады, школы работают в штатном режиме. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале администрации Новороссийска.

https://ria.ru/20240905/gorlovka-1970696495.html

новороссийск

россия

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество, россия