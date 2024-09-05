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В Новороссийске рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 05.09.2024
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07:59 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/novorossiysk-1970697564.html
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 05.09.2024
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе
Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:59
2024-09-05T07:59
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
общество
россия
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СОЧИ, 5 сен – РИА Новости. Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. Ранее в четверг глава города-курорта Андрей Кравченко информировал об угрозе атаки безэкипажных катеров, позднее - об отражении такой атаки. Градоначальник предупреждал об ограничении движения транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако. Жителям и гостям курорта не рекомендовали находиться в районе набережной. "Детские сады, школы работают в штатном режиме. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале администрации Новороссийска.
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество, россия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Общество, Россия
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе

Мэрия Новороссийска: детсады, школы и транспорт работают в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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СОЧИ, 5 сен – РИА Новости. Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Ранее в четверг глава города-курорта Андрей Кравченко информировал об угрозе атаки безэкипажных катеров, позднее - об отражении такой атаки. Градоначальник предупреждал об ограничении движения транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако. Жителям и гостям курорта не рекомендовали находиться в районе набережной.
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"Детские сады, школы работают в штатном режиме. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале администрации Новороссийска.
 
НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)ОбществоРоссия
 
 
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