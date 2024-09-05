https://ria.ru/20240905/novorossiysk-1970697564.html
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 05.09.2024
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе
Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:59
2024-09-05T07:59
2024-09-05T07:59
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4a1364fa054057b587b4c1361b505d8.jpg
СОЧИ, 5 сен – РИА Новости. Детские сады, школы, общественный транспорт работают в штатном режиме на фоне атаки безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. Ранее в четверг глава города-курорта Андрей Кравченко информировал об угрозе атаки безэкипажных катеров, позднее - об отражении такой атаки. Градоначальник предупреждал об ограничении движения транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако. Жителям и гостям курорта не рекомендовали находиться в районе набережной. "Детские сады, школы работают в штатном режиме. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале администрации Новороссийска.
https://ria.ru/20240905/gorlovka-1970696495.html
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02617cac288b85e0033732a81b91a971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество, россия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Общество, Россия
В Новороссийске рассказали об обстановке в городе
Мэрия Новороссийска: детсады, школы и транспорт работают в штатном режиме