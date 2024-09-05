https://ria.ru/20240905/novorossiysk-1970677706.html

В Новороссийске на набережной ограничили движение транспорта

В Новороссийске на набережной ограничили движение транспорта - РИА Новости, 05.09.2024

В Новороссийске на набережной ограничили движение транспорта

Движение транспорта ограничено на набережной в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:34

2024-09-05T04:34

2024-09-05T04:34

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Движение транспорта ограничено на набережной в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Ранее в четверг он сообщал об угрозе атаки безэкипажных катеров, позднее - об отражении такой атаки. "В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи", - написал он.

https://ria.ru/20240905/sevastopol-1970677124.html

новороссийск

россия

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), россия, происшествия