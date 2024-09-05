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Нидерланды увеличат расходы на оборону до почти 24 миллиардов евро

Нидерланды увеличат расходы на оборону до почти 24 миллиардов евро - РИА Новости, 05.09.2024

Нидерланды увеличат расходы на оборону до почти 24 миллиардов евро

Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро, сообщило министерство обороны королевства в четверг. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:59

2024-09-05T14:59

2024-09-05T15:08

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нидерланды

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ГААГА, 5 сен - РИА Новости. Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% - до почти 24 миллиардов евро, сообщило министерство обороны королевства в четверг. "Правительство Нидерландов выделит дополнительные 2,4 миллиарда на оборону. Эти деньги предназначены для ускорения укрепления вооруженных сил, поэтому мы будем инвестировать в боевую мощь примерно 1,5 миллиарда евро в год", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны страны Рубена Брекелманса. Отмечается, что оборонный бюджет Нидерландов увеличится таким образом примерно до 24 миллиардов евро. В настоящее время оборонный бюджет Нидерландов составляет 21,4 миллиарда евро, или 1,95% от ВВП.

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в мире, нидерланды