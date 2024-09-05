https://ria.ru/20240905/neft-1970917852.html

В Боливии заявили, что США не смогут изолировать Россию от нефтяного рынка

В Боливии заявили, что США не смогут изолировать Россию от нефтяного рынка - РИА Новости, 05.09.2024

В Боливии заявили, что США не смогут изолировать Россию от нефтяного рынка

США не смогут изолировать Россию от нефтяного рынка, считает министр экономики Боливии Марсело Монтенегро. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:19

2024-09-05T20:19

2024-09-05T20:19

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САНТА-КРУС (Боливия), 5 сен - РИА Новости. США не смогут изолировать Россию от нефтяного рынка, считает министр экономики Боливии Марсело Монтенегро. "Никто не может отрицать, что эти события (конфликты вокруг Палестины и Украины) приводят к замедлению мировой экономики. Цены на нефть сегодня близки к снижению... США не смогут оказать давление на Россию, чтобы изолировать ее на нефтяном рынке", - отметил он на встрече экономистов Боливии. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США . С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России . Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций . В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240507/neft-1943470176.html

https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

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цены на нефть, россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз