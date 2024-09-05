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Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:17

2024-09-05T10:17

2024-09-05T11:42

россия

брикс

владимир путин

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в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, брикс, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире