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Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
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10:17 05.09.2024 (обновлено: 11:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/natsvalyuty-1970744792.html
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:17
2024-09-05T11:42
россия
брикс
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, брикс, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, БРИКС, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Путин: использование нацвалют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС достигает 60%

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
19 августа, 09:40
 
РоссияБРИКСВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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