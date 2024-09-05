https://ria.ru/20240905/naselenie-1970780414.html

Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока

Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока

Рост населения будет маркером успешного развития Дальнего Востока, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:56

2024-09-05T11:56

2024-09-05T12:21

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост населения будет маркером успешного развития Дальнего Востока, сообщил президент России Владимир Путин."Рост населения", - ответил Путин на пленарной сессии ВЭФ на вопрос, что будет маркером успешного развития Дальнего Востока.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

дальний восток

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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, общество