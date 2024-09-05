https://ria.ru/20240905/naselenie-1970780414.html
Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока
Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока
Рост населения будет маркером успешного развития Дальнего Востока, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:56
2024-09-05T11:56
2024-09-05T12:21
дальний восток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост населения будет маркером успешного развития Дальнего Востока, сообщил президент России Владимир Путин."Рост населения", - ответил Путин на пленарной сессии ВЭФ на вопрос, что будет маркером успешного развития Дальнего Востока.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, общество
Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Общество
Путин назвал рост населения показателем успешного развития Дальнего Востока
Путин: маркером успешного развития Дальнего Востока будет рост населения