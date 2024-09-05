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Дюков прокомментировал высокую налоговую нагрузку в нефтяной отрасли
Дюков прокомментировал высокую налоговую нагрузку в нефтяной отрасли - РИА Новости, 05.09.2024
Дюков прокомментировал высокую налоговую нагрузку в нефтяной отрасли
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков согласен с главой "Роснефти" Игорем Сечиным относительно высокой налоговой нагрузки в нефтяной отрасли: это мешает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:11
2024-09-05T15:11
2024-09-05T15:11
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков согласен с главой "Роснефти" Игорем Сечиным относительно высокой налоговой нагрузки в нефтяной отрасли: это мешает компании разрабатывать сложные месторождения, заявил Дюков журналистам в кулуарах ВЭФ. "Доля налоговых изъятий в российской нефтяной отрасли - одна из самых высоких в мире. Об этом говорит Игорь Иванович (Сечин – ред.), я с ним согласен. Это, конечно, создает дополнительные сложности для нас, в том числе при вовлечении в разработку сложных запасов", - сказал Дюков. По его словам, "Газпром нефть" выступает за помощь государства и гибкость со стороны бюджета, чтобы компания могла продолжать активно вовлекать трудноизвлекаемые запасы в разработку. Сечин ранее заявил, что текущий высокий уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль РФ разрушает ее экономическую модель работы и нарушает права инвесторов. Он отметил, что за 2019-2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, александр дюков, игорь сечин, газпром, роснефть, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Александр Дюков, Игорь Сечин, Газпром, Роснефть, Дальневосточный федеральный университет
Дюков прокомментировал высокую налоговую нагрузку в нефтяной отрасли
Дюков: высокие налоги усложняют "Газпром нефти" разработку сложных месторождений
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков согласен с главой "Роснефти" Игорем Сечиным относительно высокой налоговой нагрузки в нефтяной отрасли: это мешает компании разрабатывать сложные месторождения, заявил Дюков журналистам в кулуарах ВЭФ.
"Доля налоговых изъятий в российской нефтяной отрасли - одна из самых высоких в мире. Об этом говорит Игорь Иванович (Сечин – ред.), я с ним согласен. Это, конечно, создает дополнительные сложности для нас, в том числе при вовлечении в разработку сложных запасов", - сказал Дюков.
По его словам, "Газпром нефть" выступает за помощь государства и гибкость со стороны бюджета, чтобы компания могла продолжать активно вовлекать трудноизвлекаемые запасы в разработку.
Сечин ранее заявил, что текущий высокий уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль РФ
разрушает ее экономическую модель работы и нарушает права инвесторов. Он отметил, что за 2019-2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.