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Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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https://ria.ru/20240905/nagrazhdenie-1970668678.html
Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО
Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО
Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:03
2024-09-05T03:03
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой, вручили очередные государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые награды были вручены на передовых позициях. "В редкие минуты затишья перед очередными боями боевые награды подчиненному личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", - заявили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО

МО: артиллеристы группировки "Запад" получили боевые госнаграды на передовой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой, вручили очередные государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что боевые награды были вручены на передовых позициях.
"В редкие минуты затишья перед очередными боями боевые награды подчиненному личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", - заявили в МО РФ.
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