https://ria.ru/20240905/nagrazhdenie-1970668678.html

Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО

Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024

Артиллеристам группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО

Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:03

2024-09-05T03:03

2024-09-05T03:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", проявившим героические качества и умелые навыки управления вверенными подразделениями и бронетехникой, вручили очередные государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что боевые награды были вручены на передовых позициях. "В редкие минуты затишья перед очередными боями боевые награды подчиненному личному составу вручил лично командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", - заявили в МО РФ.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф