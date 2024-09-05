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Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/naemniki-1970850963.html
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область
Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
специальная военная операция на украине
курская область
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской ВГА Евгений Лисняк. "Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области были установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к совершению преступлений против мирного населения Харьковской области и Курской области Российской Федерации", - сказал Лисняк в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html
курская область
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курская область, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область

Установлены еще четыре наемника, нападавших на мирное население Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской ВГА Евгений Лисняк.
"Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области были установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к совершению преступлений против мирного населения Харьковской области и Курской области Российской Федерации", - сказал Лисняк в ходе брифинга.
Табличка на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВСУ перебросили 500 наемников в Курскую область, заявили в Харьковской ВГА
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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