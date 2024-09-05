https://ria.ru/20240905/naemniki-1970850963.html
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область
Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
2024-09-05T15:39
специальная военная операция на украине
курская область
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской ВГА Евгений Лисняк. "Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области были установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к совершению преступлений против мирного населения Харьковской области и Курской области Российской Федерации", - сказал Лисняк в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html
курская область
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область
Установлены еще четыре наемника, нападавших на мирное население Курской области