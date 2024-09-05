https://ria.ru/20240905/naemniki-1970850963.html

Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область

Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024

Харьковская ВГА установила четверых наемников, заходивших в Курскую область

Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

2024-09-05T15:39

специальная военная операция на украине

курская область

харьковская область

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к преступлениям против мирного населения в Харьковской и Курской областях, сообщил замглавы Харьковской ВГА Евгений Лисняк. "Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области были установлены еще четыре иностранных наемника, причастных к совершению преступлений против мирного населения Харьковской области и Курской области Российской Федерации", - сказал Лисняк в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html

курская область

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины