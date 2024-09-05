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В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/naemniki-1970691008.html
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2024
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо
В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:16
2024-09-05T07:16
специальная военная операция на украине
полтава
украина
херсонская область
владимир сальдо
сергей лебедев
владимир рогов
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все больше и больше именно военных наемников военных специальностей появляется на Украине. Это - тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету… Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать", - сказал Сальдо. По его словам, западные страны выделяют финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии. "Поэтому для того, чтобы восполнить количество личного состава, западные страны дают достаточное большие деньги киевскому режиму, которыми надо оплачивать военных наемников", - заключил собеседник агентства. Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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полтава, украина, херсонская область , владимир сальдо, сергей лебедев, владимир рогов, дальневосточный федеральный университет, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Лебедев, Владимир Рогов, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Вооруженные силы Украины
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо

Сальдо: наемников в армии Украины становится больше, чем украинцев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все больше и больше именно военных наемников военных специальностей появляется на Украине. Это - тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету… Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать", - сказал Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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По его словам, западные страны выделяют финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии.
"Поэтому для того, чтобы восполнить количество личного состава, западные страны дают достаточное большие деньги киевскому режиму, которыми надо оплачивать военных наемников", - заключил собеседник агентства.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоСергей ЛебедевВладимир РоговДальневосточный федеральный университетВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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