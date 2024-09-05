https://ria.ru/20240905/naemniki-1970691008.html

В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо

В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.09.2024

В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо

В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:16

2024-09-05T07:16

2024-09-05T07:16

специальная военная операция на украине

полтава

украина

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владимир сальдо

сергей лебедев

владимир рогов

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все больше и больше именно военных наемников военных специальностей появляется на Украине. Это - тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету… Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать", - сказал Сальдо. По его словам, западные страны выделяют финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии. "Поэтому для того, чтобы восполнить количество личного состава, западные страны дают достаточное большие деньги киевскому режиму, которыми надо оплачивать военных наемников", - заключил собеседник агентства. Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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