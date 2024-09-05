В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо
Сальдо: наемников в армии Украины становится больше, чем украинцев
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В рядах украинской армии остается все меньше украинцев, фиксируется большое количество иностранных наемников - Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все больше и больше именно военных наемников военных специальностей появляется на Украине. Это - тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету… Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать", - сказал Сальдо.
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По его словам, западные страны выделяют финансирование, чтобы заполнить "пробелы" в рядах украинской армии.
"Поэтому для того, чтобы восполнить количество личного состава, западные страны дают достаточное большие деньги киевскому режиму, которыми надо оплачивать военных наемников", - заключил собеседник агентства.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве.
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