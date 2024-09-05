Рейтинг@Mail.ru
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:40 05.09.2024 (обновлено: 19:12 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/musor-1970901318.html
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета - РИА Новости, 05.09.2024
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета
Специалисты коммунальной сферы очистили от мусора 16091 территорию с начала лета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:40
2024-09-05T19:12
московская область (подмосковье)
балашиха
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_8fcdf036e43ba8134bc1b242dac61081.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты коммунальной сферы очистили от мусора 16091 территорию с начала лета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Из этого числа очистили - 366 внутриквартальных проездов, 13131 — дворовую территорию, 2594 — общественных пространств. Летняя уборка предполагает очистку дворов от веток, уход за газонами, а также приведение в соответствие контейнерных площадок. Наибольший объем работ выполнен в Сергиево-Посадском городском округе — 872 локации, Балашихе — 834 и Химках — 615. Инспекторский состав министерства проверяет в рамках регулярных объездов городских округов качество и своевременность выполнения специалистами сферы благоустройства своих обязанностей. Если присутствуют недочеты или жалобы от жителей, то ответственным лицам выдается предписание со сроками устранения замечаний в работе.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970898842.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573377256_53:0:717:498_1920x0_80_0_0_c6b37f748c0f1f5fa481192a5f753258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха
Московская область (Подмосковье), Балашиха, Новости Подмосковья
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета

Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета

© Фото : официальный сайт города КоролевМосковская область
Московская область - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : официальный сайт города Королев
Московская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты коммунальной сферы очистили от мусора 16091 территорию с начала лета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Из этого числа очистили - 366 внутриквартальных проездов, 13131 — дворовую территорию, 2594 — общественных пространств.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Жители Подмосковья получили 420 заключений специалистов сервиса "Я-эксперт"
Вчера, 18:20
Летняя уборка предполагает очистку дворов от веток, уход за газонами, а также приведение в соответствие контейнерных площадок.
Наибольший объем работ выполнен в Сергиево-Посадском городском округе — 872 локации, Балашихе — 834 и Химках — 615.
Инспекторский состав министерства проверяет в рамках регулярных объездов городских округов качество и своевременность выполнения специалистами сферы благоустройства своих обязанностей. Если присутствуют недочеты или жалобы от жителей, то ответственным лицам выдается предписание со сроками устранения замечаний в работе.
Инженер - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Производство оборудования увеличилось в Подмосковье с начала года
Вчера, 18:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала