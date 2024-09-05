https://ria.ru/20240905/musor-1970901318.html
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета - РИА Новости, 05.09.2024
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета
Специалисты коммунальной сферы очистили от мусора 16091 территорию с начала лета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:40
2024-09-05T18:40
2024-09-05T19:12
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты коммунальной сферы очистили от мусора 16091 территорию с начала лета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Из этого числа очистили - 366 внутриквартальных проездов, 13131 — дворовую территорию, 2594 — общественных пространств. Летняя уборка предполагает очистку дворов от веток, уход за газонами, а также приведение в соответствие контейнерных площадок. Наибольший объем работ выполнен в Сергиево-Посадском городском округе — 872 локации, Балашихе — 834 и Химках — 615. Инспекторский состав министерства проверяет в рамках регулярных объездов городских округов качество и своевременность выполнения специалистами сферы благоустройства своих обязанностей. Если присутствуют недочеты или жалобы от жителей, то ответственным лицам выдается предписание со сроками устранения замечаний в работе.
https://ria.ru/20240905/podmoskove-1970897777.html
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московская область (подмосковье), балашиха
Московская область (Подмосковье), Балашиха, Новости Подмосковья
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета
Более 16 тысяч территорий очистили от мусора в Подмосковье с начала лета