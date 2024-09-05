Рейтинг@Mail.ru
Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
11:41 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/murmansk-1970775968.html
Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов
Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов - РИА Новости, 05.09.2024
Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов
Появление кампуса мирового уровня в Мурманске станет большим шагом в развитии системы высшего образования в регионе, позволит готовить высококвалифицированные... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:41
2024-09-05T11:41
мурманская область
мурманск
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_0:11:3141:1778_1920x0_80_0_0_6d8764456cd0626d6b158ca419bec2b7.jpg
МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Появление кампуса мирового уровня в Мурманске станет большим шагом в развитии системы высшего образования в регионе, позволит готовить высококвалифицированные кадры под потребности экономики и увеличить вдвое число студентов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. О создании кампуса в ряде регионов РФ, в том числе в Мурманской области, президент РФ Владимир Путин объявил на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума. По словам главы государства, в таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клубы. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы. "Университет расширит возможности приема студентов до 11,6 тысячи человек. Это рост почти в два раза", - написал Чибис в своем Telergam-канале. Губернатор подчеркнул, что появление кампуса мирового уровня в столице Кольского заполярья повысит уровень конкурентоспособности и рентабельности образовательных программ и образовательной инфраструктуры региона. И за счёт этого обеспечит высокий уровень подготовки кадров в соответствии с запросами экономики. Глава региона отметил, что на территории Мурманского арктического университета будет создана современная инфраструктура для обучения и жизни студентов. В том числе научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежития и дополнительный аудиторный фонд. "Это огромный шаг для развития высшего образования в Мурманской области", – считает Чибис.
https://ria.ru/20240826/chibis-1968471647.html
https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_e09cbf27d6567ea226e41d3a92dc5761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис

Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Появление кампуса мирового уровня в Мурманске станет большим шагом в развитии системы высшего образования в регионе, позволит готовить высококвалифицированные кадры под потребности экономики и увеличить вдвое число студентов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
О создании кампуса в ряде регионов РФ, в том числе в Мурманской области, президент РФ Владимир Путин объявил на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума. По словам главы государства, в таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клубы. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Мурманской области запустят 33 новых пространства "СОПКИ" в 2024 году
26 августа, 11:41
"Университет расширит возможности приема студентов до 11,6 тысячи человек. Это рост почти в два раза", - написал Чибис в своем Telergam-канале.
Губернатор подчеркнул, что появление кампуса мирового уровня в столице Кольского заполярья повысит уровень конкурентоспособности и рентабельности образовательных программ и образовательной инфраструктуры региона. И за счёт этого обеспечит высокий уровень подготовки кадров в соответствии с запросами экономики.
Глава региона отметил, что на территории Мурманского арктического университета будет создана современная инфраструктура для обучения и жизни студентов. В том числе научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежития и дополнительный аудиторный фонд.
"Это огромный шаг для развития высшего образования в Мурманской области", – считает Чибис.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны
9 августа, 19:28
 
Мурманская областьМурманскАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала