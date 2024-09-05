https://ria.ru/20240905/murmansk-1970775968.html

Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов

Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов - РИА Новости, 05.09.2024

Кампус мирового уровня в Мурманске позволит удвоить число студентов

Появление кампуса мирового уровня в Мурманске станет большим шагом в развитии системы высшего образования в регионе, позволит готовить высококвалифицированные... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:41

2024-09-05T11:41

2024-09-05T11:41

мурманская область

мурманск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Появление кампуса мирового уровня в Мурманске станет большим шагом в развитии системы высшего образования в регионе, позволит готовить высококвалифицированные кадры под потребности экономики и увеличить вдвое число студентов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. О создании кампуса в ряде регионов РФ, в том числе в Мурманской области, президент РФ Владимир Путин объявил на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума. По словам главы государства, в таких центрах будут созданы все условия для учёбы, работы, проживания студентов. Откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес-клубы. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы. "Университет расширит возможности приема студентов до 11,6 тысячи человек. Это рост почти в два раза", - написал Чибис в своем Telergam-канале. Губернатор подчеркнул, что появление кампуса мирового уровня в столице Кольского заполярья повысит уровень конкурентоспособности и рентабельности образовательных программ и образовательной инфраструктуры региона. И за счёт этого обеспечит высокий уровень подготовки кадров в соответствии с запросами экономики. Глава региона отметил, что на территории Мурманского арктического университета будет создана современная инфраструктура для обучения и жизни студентов. В том числе научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежития и дополнительный аудиторный фонд. "Это огромный шаг для развития высшего образования в Мурманской области", – считает Чибис.

https://ria.ru/20240826/chibis-1968471647.html

https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск, андрей чибис