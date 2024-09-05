https://ria.ru/20240905/murashko-1970832701.html

Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко

Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024

Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко

Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Курского медицинского университета (КМГУ). "Сегодня почти 450 человек из вуза (КМГУ - ред.) в качестве врачей-стажеров, среднего медицинского персонала работают на скорой, в медицинских организациях и в стационарах, в первую очередь помогают спасать пациентов в самых тяжелых ситуациях... Действительно, мы организовали качественную помощь на всех этапах", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html

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курская область, россия, михаил мурашко, здоровье - общество