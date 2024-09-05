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Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/murashko-1970832701.html
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко
Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:38
2024-09-05T14:38
специальная военная операция на украине
курская область
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Курского медицинского университета (КМГУ). "Сегодня почти 450 человек из вуза (КМГУ - ред.) в качестве врачей-стажеров, среднего медицинского персонала работают на скорой, в медицинских организациях и в стационарах, в первую очередь помогают спасать пациентов в самых тяжелых ситуациях... Действительно, мы организовали качественную помощь на всех этапах", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html
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курская область, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко

Мурашко: все этапы медицинской помощи в Курской области организованы качественно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Курского медицинского университета (КМГУ).
"Сегодня почти 450 человек из вуза (КМГУ - ред.) в качестве врачей-стажеров, среднего медицинского персонала работают на скорой, в медицинских организациях и в стационарах, в первую очередь помогают спасать пациентов в самых тяжелых ситуациях... Действительно, мы организовали качественную помощь на всех этапах", - сказал Мурашко.
Работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
Вчера, 08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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