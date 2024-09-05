https://ria.ru/20240905/murashko-1970832701.html
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко
Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:38
2024-09-05T14:38
2024-09-05T14:38
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Все этапы медицинской помощи для пострадавших в Курской области организованы качественно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Курского медицинского университета (КМГУ). "Сегодня почти 450 человек из вуза (КМГУ - ред.) в качестве врачей-стажеров, среднего медицинского персонала работают на скорой, в медицинских организациях и в стационарах, в первую очередь помогают спасать пациентов в самых тяжелых ситуациях... Действительно, мы организовали качественную помощь на всех этапах", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html
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курская область, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Медпомощь в Курской области организована качественно, заявил Мурашко
Мурашко: все этапы медицинской помощи в Курской области организованы качественно