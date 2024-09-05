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Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
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05:07 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/motostrelki-1970680384.html
Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ
Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ
Российские мотострелки группировки войск "Запад" овладели 41 опорным пунктом ВСУ и уничтожили пять гаубиц, заявил в сводке на видео Минобороны РФ начальник... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:07
2024-09-05T05:07
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Запад" овладели 41 опорным пунктом ВСУ и уничтожили пять гаубиц, заявил в сводке на видео Минобороны РФ начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и овладела 41 опорным пунктом противника. Нанесли поражение подразделениям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад, 1-й бригаде нацгвардии в населенных пунктах Петропавловка, Макеевка, Торское, Стельмаховка и других. Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки", - сказал он. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, а также восемь минометных расчетов, уточнил Бигма. "Расчеты ПВО сбили три БПЛА самолетного типа", - отметил офицер. Кроме того, российские подразделения уничтожили в зоне ответственности "Запада" радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пикап, пять полевых складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, заключил он.
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сша, россия, макеевка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ

МО: мотострелки "Запада" заняли 41 опорный пункт ВСУ и уничтожили пять гаубиц

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Запад" овладели 41 опорным пунктом ВСУ и уничтожили пять гаубиц, заявил в сводке на видео Минобороны РФ начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и овладела 41 опорным пунктом противника. Нанесли поражение подразделениям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад, 1-й бригаде нацгвардии в населенных пунктах Петропавловка, Макеевка, Торское, Стельмаховка и других. Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки", - сказал он.
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В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, а также восемь минометных расчетов, уточнил Бигма.
"Расчеты ПВО сбили три БПЛА самолетного типа", - отметил офицер.
Кроме того, российские подразделения уничтожили в зоне ответственности "Запада" радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пикап, пять полевых складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, заключил он.
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