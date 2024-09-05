https://ria.ru/20240905/motostrelki-1970680384.html

Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ

Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Российские мотострелки овладели 41 опорным пунктом ВСУ

Российские мотострелки группировки войск "Запад" овладели 41 опорным пунктом ВСУ и уничтожили пять гаубиц, заявил в сводке на видео Минобороны РФ начальник... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:07

2024-09-05T05:07

2024-09-05T05:07

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские мотострелки группировки войск "Запад" овладели 41 опорным пунктом ВСУ и уничтожили пять гаубиц, заявил в сводке на видео Минобороны РФ начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и овладела 41 опорным пунктом противника. Нанесли поражение подразделениям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад, 1-й бригаде нацгвардии в населенных пунктах Петропавловка, Макеевка, Торское, Стельмаховка и других. Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки", - сказал он. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, а также восемь минометных расчетов, уточнил Бигма. "Расчеты ПВО сбили три БПЛА самолетного типа", - отметил офицер. Кроме того, российские подразделения уничтожили в зоне ответственности "Запада" радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пикап, пять полевых складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, заключил он.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

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сша, россия, макеевка, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф