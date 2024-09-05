Права на мотоцикл — 2024: как сдать экзамены и получить категорию А
Права на мотоцикл. Архивное фото
Оглавление
- Права на вождение мотоцикла
- Основные требования к получению прав
- Как получить права на мотоцикл
- Обучение в автошколе
- Сдача экзамена в ГИБДД
- Медицинская комиссия
- Государственная пошлина
- Оформление документов
- Получение прав
- Восстановление прав
- Срок действия прав
- Новые правила и изменения в 2024 году
- Последствия езды без прав
- Безопасность при вождении
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Управление транспортным средством недопустимо без наличия водительского удостоверения. Права на мотоцикл выдают с 18 лет, а проходить обучение можно уже с 16-летнего возраста. Как получить права и открыть категорию А, сколько длится и стоит обучение, новые правила сдачи экзамена, последствия езды без документов, - в материале РИА Новости.
Права на вождение мотоцикла
Права категории А дают возможность управлять транспортными средствами с тремя или четырьмя колесами, массой максимум 400 кг, максимальной мощностью до 125 л.с. и не более 11 кВт. К ним относят: мотоциклы, квадрициклы, трициклы и мопеды. Для этого следует пройти обучение в автошколе. Даже если водитель уже открыл категории В и С, то для получения категории А все равно придется посещать курсы.
Мотоциклы имеют мощность двигателя до 11 000 Вт и объем силовой установки до 125 лошадиных сил. В ГИБДД выдают подкатегорию А1 (входит в категорию А).
Квадрициклы представляют собой небольшие автомобили весом до 400 кг с объемом двигателя до 50 куб. см или электромотором мощностью до 4000 Вт. Данный вид транспорта предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чтобы управлять квадрициклами, необходимо открыть подкатегорию М, которая входит в категорию А, или В1.
Трицикл - это трехколесное транспортное средство. Для того чтобы им можно было управлять, необходимо открыть подкатегорию В1, которая входит в категорию А. Мощность двигателя такого ТС не превышает 20 л.с. или 15 кВт, общий вес составляет 400 кг.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнспекторы ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы
Инспекторы ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы
Управлять мопедом можно с 16 лет, но это разрешено только для владельцев прав подкатегории М, входящей в общую категорию А. Силовой агрегат мопеда имеет объем 50 куб. см и максимальную скорость разгона 50 км/ч.
Основные требования к получению прав
Пройти обучение разрешается уже с 16 лет, а получить права и управлять мотоциклом - с 18 лет.
Медицинские показания и противопоказания установлены Постановлением правительства РФ №1604. В документе перечислены пункты, касающиеся состояния здоровья будущего водителя. К основным требованиям относят:
- Зрение глаза, который видит лучше, не менее 0,6, который видит хуже, - не менее 0,2;
- Зрение одного глаза должно быть выше 0,8, если второй имеет нулевую степень зрения;
- Отсутствие болезней нервной системы, умственной отсталости;
- Отсутствие болезней ушей, при которых снижается слух и т.д.
Как получить права на мотоцикл
В 2024 году для получения прав категории А требуется проходить обучение в автошколе, сдавать теоретическую и практическую часть экзамена.
Обучение в автошколе
Обучение состоит из нескольких этапов, один из которых - общий для всех категорий: изучение Правил дорожного движения. Программа учебного процесса должна соответствовать “Примерному учебному плану”, утвержденному Приказом Минобрнауки № 1408 в качестве основы подготовки водителей для сдачи на категорию А.
Учить ПДД можно в автошколе или самостоятельно. Ежегодно в книжные магазины поступают обновленные сборники ПДД, устаревшие правила читать не стоит. Затем обучающийся сдает экзамен, состоящий из двух частей: теория и практика.
В ходе практической части будущий водитель учится управлять мотоциклом, оттачивает свои навыки. Важно соблюдать ПДД и придерживаться основных требований к управлению мотоциклом, чтобы не создавать аварий на дорогах.
Проводить тренировки перед сдачей практической части можно на автодроме, трассе мотокросса. Инструктор дает краткий экскурс, объясняет маневры, а водитель самостоятельно отрабатывает навыки на площадке.
Сроки
Общий срок составляет 2,5-3 месяца. Теория занимает 134 часа, практика - 18 часов. Преподаватели кроме объяснений Правил дорожного движения научат оказывать первую медицинскую помощь на дороге и др. На эти уроки выделяется 16 учебных часов.
Уроки вождения занимают в основном 18 часов. Тренировочная часть проходит на автодроме. Инструктор учит выполнять практические упражнения:
- выполнять разгон и торможение;
- перестраиваться на другую полосу;
- совершать поворот с выездом на главную дорогу. Нужно будет тронуться с первой скорости и перед поворотом включить световой сигнал и поднять соответствующую руку;
- проехать змейкой с объездом разметочных конусов;
- проехать восьмеркой.
Стоимость
В Москве стоимость обучения по категории А составляет минимум 15 000 рублей. В регионах - ниже на две-три тысячи рублей.
Сдача экзамена в ГИБДД
Автошколы предлагают сдавать экзамены ГИБДД на собственных площадках. За время практики обучающийся уже привык к транспорту и возможным особенностям управления. Благодаря этому сдать экзамен становится проще. По словам экспертов, если есть выбор: сдавать экзамен на более мощном или более слабом мотоцикле, то лучше выбрать второй вариант, чтобы малейшие неточности в выполнении упражнений не были так заметны. Прежде чем подавать заявку в ГИБДД на сдачу экзамена, нужно сдать его в автошколе и получить свидетельство о прохождении обучения. Также следует предоставить медсправку и пройти верификацию свидетельства, в том случае, если испытуемый обучался в другом городе.
Теория
На этом этапе экзаменатор должен понять, обладает ли испытуемый в полной мере знанием Правил дорожного движения, чтобы получить допуск к практической части экзамена.
Испытуемому дают определенный набор билетов, в каждом из которых по 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов к каждому. Будущие водители рассаживаются за компьютеры и проходят тестирование. Если ученик сделал больше двух ошибок - экзамен придется пересдавать.
Практика
Практическая часть экзамена проводится на закрытой площадке или автодроме. Испытуемый должен доказать, что научился управлять транспортным средством. Перед экзаменом можно пару минут прокатиться и опробовать трассу.
Список упражнений:
- Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места.
- Габаритный коридор (испытуемый движется по прямой линии, останавливается перед отметкой "стоп", затем продолжает движение).
- "Змейка" (объезд разметочных конусов).
- Скоростное маневрирование (последовательный объезд разметочных конусов, разворот, проезд габаритных ворот, следование до отметки "стоп" и дальнейшее передвижение).
- Габаритная восьмерка (движение по заданной траектории, напоминающей восьмерку).
Очереди за медицинскими справками для ГИБДД
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"Маршрут для экзамена подписывает начальник ГИБДД и его передают в автошколы. Перед тем, как сдавать экзамен, инструкторы с учениками отрабатывают этот маршрут. В автошколах часто проводят тренинги с участием психологов. Уже во время обучения молодые люди в возрасте от 18 до 21 года гоняют - им не страшно, они горячие и энергичные", - отмечает директор автошколы им. Давыдова Александр Николаев.
Медицинская комиссия
Пройти медобследование можно в любой клинике - частной или муниципальной. Однако если обращаться в платную, то следует уточнить, есть ли у них лицензия на оформление справок для получения водительских прав. Медучреждения, расположенные на территории ГИБДД, автоматически имеют право на оформление подобных справок. Если у обучающегося уже есть права, например, категории В, то ему все равно нужно заново пройти обследование.
Для получения категории А необходимо посетить:
- офтальмолога;
- терапевта;
- нарколога;
- психиатра.
В результате выдают три справки: общая от офтальмолога и терапевта, по одной от нарколога и психиатра. Стоят они около 2000-3000 руб. в государственных поликлиниках и 4000-5000 руб. в частных. Такой документ действителен в течение двух лет.
Государственная пошлина
После успешной сдачи экзамена необходимо подать заявление на получение прав в МРЭО ГИБДД. Можно лично прийти в отделение либо оформить его через портал “Госуслуги”.
Размер госпошлины может различаться:
- • 2000 рублей при личном обращении;
- • 1600 рублей при личном обращении за правами международного образца;
- • 1120 рублей при подаче заявления в электронном виде и оплате через Единый портал для получения удостоверения международного образца.
Госпошлину могут не платить:
- участники Великой Отечественной войны и бывшие узники фашистских концлагерей;
- жители Крыма, ставшие гражданами РФ в соответствии с законом № 6-ФКЗ от 21.03.2014 и желающие обменять украинские ВУ на российские;
- граждане ДНР, ЛНР, Украины, въехавшие на территорию РФ после 21.02.2022, которые имеют документы, дающие право на проживание в РФ, и желают обменять национальные ВУ на права российского образца;
- военные водители-срочники, получающие ВУ категории D или D1.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМужчина во время практических занятий в автошколе ДОСААФ
Мужчина во время практических занятий в автошколе ДОСААФ
Оформление документов
Для получения водительского удостоверения необходимо приготовить:
Документы
паспорт
медицинскую справку формы № 003-В/у
заявление на получение прав
свидетельство об обучении в автошколе
документ, предоставляющий право на льготу для оплаты госпошлины (если есть)
квитанцию об оплате госпошлины
действующее водительское удостоверение (если такое есть)
если обращается несовершеннолетний - письменное согласие законных представителей (родители, опекуны)
Получение прав
Для оформления водительского удостоверения необходимо:
- подать пакет документов в ГИБДД;
- сдать теоретическую и практическую часть экзамена;
- оформить документы для получения прав.
После сдачи практической части экзамена водительское удостоверение выдают в течение месяца.
Получить документ можно и через портал” Госуслуги”, для этого необходимо:
- выбрать категорию водительских прав - А;
- внести свои данные в электронную анкету;
- заполнить информацию об автошколе, где было пройдено обучение;
- выбрать тот филиал ГАИ, который находится ближе всего по адресу;
- предоставить пакет документов и квитанцию об уплате госпошлины.
Восстановление прав
При утрате водительского удостоверения документ следует восстановить. Если он был украден, то об этом необходимо сообщить в ГИБДД, затем написать заявление в полицию. После этого заявитель получит соответствующие справки, которые нужно предъявить в ГИБДД вместе со стандартным пакетом документов.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка подает документы для сдачи экзаменов в ГИБДД
Девушка подает документы для сдачи экзаменов в ГИБДД
Срок восстановления прав составляет от 5 до 15 рабочих дней с момента обращения. В случае проведения углубленных проверок ОВД ГИБДД, ФСБ, ФССП и другими государственными службами временные рамки могут быть расширены еще на 15 дней - до 30 суток.
Подать заявление на восстановление прав можно несколькими способами:
- через МФЦ;
- на портале “Госуслуги”;
- при личном обращении в ГИБДД.
Процедура восстановления прав через МФЦ такая же, как и при личном обращении в ГИБДД. Необходимо подать заявление, тут же сфотографироваться, консультанты сделают ксерокопии паспорта и выдадут права.
Самый оптимальный способ - через сайт “Госуслуги”:
- можно записаться на определенный день и время;
- на процедуру уходит не более 30 минут: регистрация, заполнение бланка заявления, онлайн оплата госпошлины и отправка заявления в ГИБДД.
Срок действия прав
Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269, водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года.
Новые правила и изменения в 2024 году
МВД России предложило изменить упражнения для проведения экзамена на право управления мотоциклами и удалить одно из них: “Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места”, вместо него решено добавить другое - “Колейная доска” (требуется проехать по доске, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности, после чего остановиться, включив нейтральную передачу). Законопроект вступил в силу 1 апреля 2024 года.
Ряд нововведений для мотоциклистов:
- В список необходимых документов для Госавтоинспекции добавлен СНИЛС.
- Если уже есть три неудачные попытки сдачи экзамена, то пересдача возможна только через полгода.
- В случае, если при сдаче/пересдаче экзамена на категории А, А1 и другие срок действия паспорта или медицинской справки истекает, то процедуру остановят, пока гражданин не получит и не предъявит инспектору новые документы.
Согласно изменениям в статьях 25 и 26 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” в 2024 году ряд граждан должны будут поменять права. Теперь в течение года после получения гражданства или вида на жительство замене подлежат иностранные водительские удостоверения. Исключение составляют граждане России, которые получили права в Белоруссии, и граждане Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России.
Выдавать российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий (“М”, “А”, “В” и подкатегорий “А1”, “В1”) будут только после успешной сдачи теоретического экзамена.
Мотоциклист на одной из улиц Москвы
Последствия езды без прав
В ч.1 ст.12.7 КоАП РФ указано, что управлять транспортным средством можно только при наличии водительского удостоверения с открытой соответствующей категорией. За нарушение закона предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Если водитель забыл права дома, то такая ситуация регламентируется ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Безопасность при вождении
Управляя мотоциклом, следует каждый раз надевать всю экипировку, чтобы максимально обезопасить себя во время движения:
- шлем смягчит удар и защитит глаза от насекомых;
- перчатки спасут кожу рук в случае падения;
- эксперты рекомендуют отдавать предпочтение яркой экипировке, особенно это касается шлема;
- стоя в пробке, не нужно открывать визор, чтобы в глаза не попала жидкость стеклоочистителя от находящегося рядом авто.
- мотоботы защищают ноги от повреждений во время поездки на мотоцикле.
Во время управления мотоциклом стоит держать пальцы рук на рычагах тормоза и сцепления, что может сэкономить 15-20 метров тормозного пути. Обязательно должен быть включен дальний свет, который помогает другим водителям быстрее заметить движущийся по дороге мотоцикл. В плотном потоке следует не отвлекаться на посторонние предметы: рекламные баннеры и т.д. Боковые зеркала имеют слепые зоны, поэтому нужно немного поворачивать голову, чтобы захватывать полный круг обзора.