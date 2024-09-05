https://ria.ru/20240905/moskva-1970799203.html

Бирюков: более 14,6 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве

Бирюков: более 14,6 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве - РИА Новости, 05.09.2024

Бирюков: более 14,6 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14,6 тысячи подъездов многоквартирных домов в столице, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:59

2024-09-05T12:59

2024-09-05T12:59

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 14,6 тысячи подъездов многоквартирных домов в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали свыше 14,6 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20240905/biryukov-1970718428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы