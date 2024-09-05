Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/moshenniki-1970805436.html
В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек
В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек - РИА Новости, 05.09.2024
В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек
Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:19
2024-09-05T13:19
происшествия
киров
кировская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг, осуждены в Кировской области, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. В суде установлено, что с мая 2017 года по июнь 2018 года подсудимые, представлялись работниками нескольких медицинских центров города Кирова, приглашали потерпевших на бесплатную диагностику. В процессе общения они сообщали о выявлении несуществующих заболеваний, в том числе онкологических, на оплату лечения которых потерпевшим требовалось оформление кредита. Они также уговаривали граждан приобретать гель для ультразвуковых исследований и массажеры под видом якобы высокоэффективного медицинского оборудования. В результате обмана и злоупотребления доверием соучастники завладели деньгами 175 потерпевших в размере почти 14 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). "Первомайский районный суд города Кирова признал подсудимых виновными и в зависимости от роли и степени участия назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании в их пользу денежных компенсаций причиненного материального ущерба. Для возмещения суд сохранил арест на имущество соучастников.
https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html
https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html
киров
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, кировская область, россия
Происшествия, Киров, Кировская область, Россия
В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек

Лжемедики из Кирова, похитившие около 14 млн рублей, получили до шести лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг, осуждены в Кировской области, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
В суде установлено, что с мая 2017 года по июнь 2018 года подсудимые, представлялись работниками нескольких медицинских центров города Кирова, приглашали потерпевших на бесплатную диагностику. В процессе общения они сообщали о выявлении несуществующих заболеваний, в том числе онкологических, на оплату лечения которых потерпевшим требовалось оформление кредита. Они также уговаривали граждан приобретать гель для ультразвуковых исследований и массажеры под видом якобы высокоэффективного медицинского оборудования. В результате обмана и злоупотребления доверием соучастники завладели деньгами 175 потерпевших в размере почти 14 миллионов рублей.
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Россиян предупредили о новом “медицинском” мошенничестве
8 июня, 02:17
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
"Первомайский районный суд города Кирова признал подсудимых виновными и в зависимости от роли и степени участия назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании в их пользу денежных компенсаций причиненного материального ущерба. Для возмещения суд сохранил арест на имущество соучастников.
Алкоголизм - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Москве арестовали мошенников, обещавших выход из запоя
29 июля, 11:23
 
ПроисшествияКировКировская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала