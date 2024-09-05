В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек
Лжемедики из Кирова, похитившие около 14 млн рублей, получили до шести лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг, осуждены в Кировской области, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
В суде установлено, что с мая 2017 года по июнь 2018 года подсудимые, представлялись работниками нескольких медицинских центров города Кирова, приглашали потерпевших на бесплатную диагностику. В процессе общения они сообщали о выявлении несуществующих заболеваний, в том числе онкологических, на оплату лечения которых потерпевшим требовалось оформление кредита. Они также уговаривали граждан приобретать гель для ультразвуковых исследований и массажеры под видом якобы высокоэффективного медицинского оборудования. В результате обмана и злоупотребления доверием соучастники завладели деньгами 175 потерпевших в размере почти 14 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
"Первомайский районный суд города Кирова признал подсудимых виновными и в зависимости от роли и степени участия назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании в их пользу денежных компенсаций причиненного материального ущерба. Для возмещения суд сохранил арест на имущество соучастников.
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