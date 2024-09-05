https://ria.ru/20240905/moshenniki-1970805436.html

В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек

В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек - РИА Новости, 05.09.2024

В Кировской области осудили лжемедиков за обман 175 человек

Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:19

2024-09-05T13:19

2024-09-05T13:19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Двенадцать участников организованной преступной группы, которые похитили около 14 миллионов рублей у 175 человек под предлогом оказания медицинских услуг, осуждены в Кировской области, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. В суде установлено, что с мая 2017 года по июнь 2018 года подсудимые, представлялись работниками нескольких медицинских центров города Кирова, приглашали потерпевших на бесплатную диагностику. В процессе общения они сообщали о выявлении несуществующих заболеваний, в том числе онкологических, на оплату лечения которых потерпевшим требовалось оформление кредита. Они также уговаривали граждан приобретать гель для ультразвуковых исследований и массажеры под видом якобы высокоэффективного медицинского оборудования. В результате обмана и злоупотребления доверием соучастники завладели деньгами 175 потерпевших в размере почти 14 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). "Первомайский районный суд города Кирова признал подсудимых виновными и в зависимости от роли и степени участия назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании в их пользу денежных компенсаций причиненного материального ущерба. Для возмещения суд сохранил арест на имущество соучастников.

https://ria.ru/20240608/moshennichestvo-1951567473.html

https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html

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происшествия, киров, кировская область, россия