https://ria.ru/20240905/moshenniki-1970719789.html

Россиянам рассказали о новой многоступенчатой схеме мошенников

Россиянам рассказали о новой многоступенчатой схеме мошенников - РИА Новости, 05.09.2024

Россиянам рассказали о новой многоступенчатой схеме мошенников

Сбербанк зафиксировал новую многошаговую мошенническую схему, которая начинается с просьбы за деньги оценить качество обслуживания в ресторане, а заканчивается... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:13

2024-09-05T09:13

2024-09-05T09:13

экономика

технологии

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал новую многошаговую мошенническую схему, которая начинается с просьбы за деньги оценить качество обслуживания в ресторане, а заканчивается утечкой персональных данных и потерей средств, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ. "Мы зафиксировали в последнее время такую интересную схему, когда возникает так называемая пассивная разводка, когда людям звонят и говорят: дайте оценку профессионализму работы какого-то ресторана, либо оценку качества обслуживания, и эта услуга будет возмездной. Если ваша оценка будет принята, - это делается очень вежливо и красиво, - то вы получите приз. Люди вроде бы никаких данных не передают и получают денежный приз - 300, иногда даже 500 рублей", - сказал он. Кузнецов пояснил, что людей подкупает такая "предоплата". Потом появляются новые предложения. "Чтобы реализовать новые предложения, необходимо внести со своих банковских реквизитов маленькие денежные средства, чтобы получить больше. Это тоже может сработать", - рассказал зампред правления Сбербанка. "Так, шаг за шагом, человек втягивается, и в конечном счете мы фиксируем, что появилось несколько десятков случаев, когда люди теряют собственные средства за счет того, что они доверяют свои персональные данные за счет такого сложного механизма пассивного наблюдателя", - заключил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

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экономика, технологии, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)