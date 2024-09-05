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"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС - РИА Новости, 05.09.2024
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15:59 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html
"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС
"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС - РИА Новости, 05.09.2024
"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС
Если Евросоюз решится на геополитическое поглощение Молдавии, то это может грозить республике потерей ее независимости, считают в молдавской оппозиционной... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:59
2024-09-05T15:59
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Если Евросоюз решится на геополитическое поглощение Молдавии, то это может грозить республике потерей ее независимости, считают в молдавской оппозиционной Партии коммунистов. "Решение геополитической задачи по безусловному и безальтернативному административно-географическому поглощению Молдавии Союзным пространством, независимо от реального состояния дел внутри страны, угрожает ликвидацией независимости республики, поскольку Румыния ставит задачу о присоединении Молдавии не столько к Европейскому союзу, сколько к Румынии. Действующие власти и представители Бухареста говорят об этом постоянно и открытым текстом", - говорится в заявлении компартии. Коммунисты отмечают, что представители руководства ЕС пытаются прикрыть свои провалы идеей дополнительного расширения Европейского Союза. "ЕС поступается основополагающими принципами ради геополитической конъюнктуры. Это ведет не только к катастрофическому ущербу имиджа идеи евроинтеграции внутри Молдавии, но и создает реальную опасность формирования очередной зоны нестабильности, что чрезвычайно неблагоприятно с точки зрения региональной безопасности и для самого Европейского союза", - отмечает оппозиция. В Партии коммунистов полагают, что базовые принципы и идеалы свободы, демократии и законности в процессе модернизации Молдавии под европейские стандарты не должны поменяться "конъюнктурными геополитическими или ситуативными интересами представителей ЕС". В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, румыния, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Евросоюз
"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС

Партия коммунистов: Евросоюз может лишить Молдавию независимости

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГерб Молдавии на трибуне
Герб Молдавии на трибуне - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Если Евросоюз решится на геополитическое поглощение Молдавии, то это может грозить республике потерей ее независимости, считают в молдавской оппозиционной Партии коммунистов.
"Решение геополитической задачи по безусловному и безальтернативному административно-географическому поглощению Молдавии Союзным пространством, независимо от реального состояния дел внутри страны, угрожает ликвидацией независимости республики, поскольку Румыния ставит задачу о присоединении Молдавии не столько к Европейскому союзу, сколько к Румынии. Действующие власти и представители Бухареста говорят об этом постоянно и открытым текстом", - говорится в заявлении компартии.
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Коммунисты отмечают, что представители руководства ЕС пытаются прикрыть свои провалы идеей дополнительного расширения Европейского Союза.
«
"ЕС поступается основополагающими принципами ради геополитической конъюнктуры. Это ведет не только к катастрофическому ущербу имиджа идеи евроинтеграции внутри Молдавии, но и создает реальную опасность формирования очередной зоны нестабильности, что чрезвычайно неблагоприятно с точки зрения региональной безопасности и для самого Европейского союза", - отмечает оппозиция.
В Партии коммунистов полагают, что базовые принципы и идеалы свободы, демократии и законности в процессе модернизации Молдавии под европейские стандарты не должны поменяться "конъюнктурными геополитическими или ситуативными интересами представителей ЕС".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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