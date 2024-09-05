https://ria.ru/20240905/moldavija-1970829908.html

В Молдавии арестовали двух таксистов, помогавших украинским уклонистам

В Молдавии арестовали двух таксистов, помогавших украинским уклонистам - РИА Новости, 05.09.2024

В Молдавии арестовали двух таксистов, помогавших украинским уклонистам

Два жителя Приднестровья арестованы за то, что помогали украинским уклонистам за деньги попасть на подконтрольную Кишиневу территорию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:28

2024-09-05T14:28

2024-09-05T14:28

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Два жителя Приднестровья арестованы за то, что помогали украинским уклонистам за деньги попасть на подконтрольную Кишиневу территорию, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии. "Офицеры Пограничной полиции... сообщают об аресте двух таксистов, ответственных за незаконную перевозку из Приднестровья в Кишинев нелегально прибывших в Молдавию украинцев, заплативших по 2 тысячи долларов каждый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Задержанным 50 лет и 64 года. По имеющейся у молдавских правоохранителей информации, фигуранты были вовлечены в схему по незаконной перевозке граждан Украины в Молдавию. После обысков у них были изъяты два автомобиля такси, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства. Прокуратура будет настаивать о продлении срока ареста для задержанных на 30 суток. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240502/vezd-1943507983.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958759690.html

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в мире, молдавия, кишинев, украина, владимир зеленский