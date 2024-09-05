https://ria.ru/20240905/moldavija-1970800539.html

Блок "Победа" пожалуется в ОБСЕ на нарушения свободы слова в Молдавии

Блок "Победа" пожалуется в ОБСЕ на нарушения свободы слова в Молдавии - РИА Новости, 05.09.2024

Блок "Победа" пожалуется в ОБСЕ на нарушения свободы слова в Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" отправит в Совет Европы и ОБСЕ жалобу на случаи нарушения свободы слова в Молдавии, заявила в четверг на брифинге депутат РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

2024-09-05T13:03

в мире

молдавия

россия

европа

марина таубер

майя санду

совет европы

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980476_0:18:838:489_1920x0_80_0_0_d09d87d981501668177e8f83460e0da0.jpg

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" отправит в Совет Европы и ОБСЕ жалобу на случаи нарушения свободы слова в Молдавии, заявила в четверг на брифинге депутат парламента, исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер. "Мы подготовили запросы к международным организациям, Совету Европы и ОБСЕ, в которых просим обратить внимание на конкретные случаи нарушения свободы слова в Молдавии. Партия "Действие и солидарность" и Майя Санду уверяют всех в том, что они строят демократию, но на деле 14 телеканалов закрыты, десятки информационных сайтов заблокированы, а журналистов запугивают и мешают им работать", - заявила Таубер. Она напомнила, что каждому гражданину конституцией гарантирована свобода слова, свобода мысли, но у властей Молдавии свое отношение к законам. "Нарушения происходят на глазах у всего мира, однако, Санду продолжает встречаться с европейцами, говоря, что мы приблизились к Европе больше, чем когда-либо. Она продолжает лгать людям с экранов подконтрольных СМИ, чтобы получить новый мандат", - добавила Таубер. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Молдавская правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.

https://ria.ru/20240807/blok-1964732849.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970514398.html

молдавия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, европа, марина таубер, майя санду, совет европы, обсе