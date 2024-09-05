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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.09.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:51
2024-09-05T22:51
2024-09-05T22:51
происшествия
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авто
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 43-го километра МКАД загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 43-го км МКАД загорелся автомобиль, движение затруднено