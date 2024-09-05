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Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами

Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами - РИА Новости, 05.09.2024

Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами

Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:51

2024-09-05T05:51

2024-09-05T05:58

россия

происшествия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владивосток

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ."Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации", — ответил он на вопрос о ситуации в транспортной сфере в приграничных регионах.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

россия

владивосток

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россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)