https://ria.ru/20240905/mintrans-1970683328.html
Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами
Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами - РИА Новости, 05.09.2024
Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами
Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:51
2024-09-05T05:51
2024-09-05T05:58
россия
происшествия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владивосток
роман старовойт
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965768469_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_4ff478049db246e6158139274860d6e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ находится на связи с приграничными регионами для анализа текущей ситуации в транспортной сфере, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ."Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации", — ответил он на вопрос о ситуации в транспортной сфере в приграничных регионах.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965768469_0:44:844:677_1920x0_80_0_0_6ebe01fe54c2a79a20943f3c18344ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Происшествия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Владивосток, Роман Старовойт, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс поддерживает связь с приграничными регионами
Старовойт: Минтранс находится на связи с приграничными регионами для анализа