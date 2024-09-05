https://ria.ru/20240905/minprirody-1970872808.html

Минприроды рассказало о разведке на месторождениях лития

Минприроды рассказало о разведке на месторождениях лития - РИА Новости, 05.09.2024

Минприроды рассказало о разведке на месторождениях лития

Разведка на месторождениях лития Колмозерское и Полмостундровское идет успешно, на них будет значительный прирост запасов, сообщил РИА Новости министр природных РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:06

2024-09-05T17:06

2024-09-05T17:12

экономика

мурманская область

владивосток

александр козлов (глава минприроды)

норильский никель

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Разведка на месторождениях лития Колмозерское и Полмостундровское идет успешно, на них будет значительный прирост запасов, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что литиевые месторождения Колмозерское и Полмостундровское сейчас находятся в завершающей стадии геологоразведочных работ и уже в 2025-2026 годы будут переходить в стадию добычи. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию и видим, что геологоразведка идет успешно и на этих объектах будет значительный прирост запасов", - сказал Козлов. Полмостундровское и Колмозерское месторождения, расположенные в Мурманской области, были лицензированы в начале 2023 года. Первое из них получила компания "Арктический литий", а второе - совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома" - "Полярный литий". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, мурманская область, владивосток, александр козлов (глава минприроды), норильский никель, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)