https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:32
2024-09-05T14:32
2024-09-05T14:44
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.Отмечается, что точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения."Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражения точек запуска БПЛА противника", - уточнили в МО РФ.Кроме того, МО РФ показало видеоролик с кадрами поражения позиций и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.
https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc16e0bd89c359ae8b25e8cea2f843fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России поразили позиции запуска дронов ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения.
"Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражения точек запуска БПЛА противника", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик с кадрами поражения позиций и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.