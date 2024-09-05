https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html

ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024

ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:32

2024-09-05T14:32

2024-09-05T14:44

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.Отмечается, что точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения."Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражения точек запуска БПЛА противника", - уточнили в МО РФ.Кроме того, МО РФ показало видеоролик с кадрами поражения позиций и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.

https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)