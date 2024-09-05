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ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 05.09.2024 (обновлено: 14:44 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970831001.html
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.09.2024
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:32
2024-09-05T14:44
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.Отмечается, что точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения."Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражения точек запуска БПЛА противника", - уточнили в МО РФ.Кроме того, МО РФ показало видеоролик с кадрами поражения позиций и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.
https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили пункт запуска дронов-камикадзе ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России поразили позиции запуска дронов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили укрепрайон в Харьковской области, откуда ВСУ запускали дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области с помощью беспилотника вскрыли деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точные координаты целей в лесополосе были немедленно переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения.
"Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в поражения точек запуска БПЛА противника", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик с кадрами поражения позиций и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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