https://ria.ru/20240905/minoborony-1970825520.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:11
2024-09-05T14:11
2024-09-05T14:11
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ нанесено поражение в 17 населенных пунктах Курской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.