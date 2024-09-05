https://ria.ru/20240905/minoborony-1970825520.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:11

2024-09-05T14:11

2024-09-05T14:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/vsu-1970825321.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)