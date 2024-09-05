https://ria.ru/20240905/minoborony-1970784490.html

Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 745 военнослужащих и три полевых... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:11

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 745 военнослужащих и три полевых склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)