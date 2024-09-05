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Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 745 военнослужащих и три полевых... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:11
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял до 745 военнослужащих и три полевых склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" уничтожила до 745 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 745 военных в зоне ответственности "Юга"