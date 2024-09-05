https://ria.ru/20240905/minoborony-1970784123.html

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки восемь атак, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:06

2024-09-05T12:06

2024-09-05T12:16

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки восемь атак, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР, отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-миллиметовая гаубица "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)