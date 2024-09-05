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Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
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12:06 05.09.2024 (обновлено: 12:16 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970784123.html
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки восемь атак, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:06
2024-09-05T12:16
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки восемь атак, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР, отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-миллиметовая гаубица "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки восемь атак, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР, отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-миллиметовая гаубица "Мста-Б", два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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