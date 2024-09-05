https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693562.html

Минэнерго планирует изменения в структуре управления

Минэнерго планирует изменения в структуре управления - РИА Новости, 05.09.2024

Минэнерго планирует изменения в структуре управления

Минэнерго РФ планирует изменения в структуре управления, в том числе в ноябре появится отдельный заместитель министра, курирующий внешнеэкономическую... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:37

2024-09-05T07:37

2024-09-05T07:37

россия

владивосток

сергей цивилев

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078454_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_ea2b85ed08265743a2b6b5e3cd795f0c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ планирует изменения в структуре управления, в том числе в ноябре появится отдельный заместитель министра, курирующий внешнеэкономическую деятельность, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев. В среду премьер-министр Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. "Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго. В моей структуре Минэнерго не было заместителя по внешнеэкономической деятельности, был только департамент. И не было заместителя, который бы вел транспорт", - сказал Цивилев. Он подчеркнул, что в настоящее время для России важно развивать международное сотрудничество. "Мы считаем, что должен быть отдельный заместитель, который будет заниматься конкретно внешнеэкономической деятельностью, и вся его работа будет направлена на это", - подытожил министр, добавив, что новый замминистра может вступить в должность уже "с 1 ноября". Сейчас вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курирует замминистра энергетики Сергей Мочальников. Он также с 2014 года возглавляет департамент угольной и торфяной промышленности. По словам Цивилева, Мочальников перестанет вести вопросы внешнеэкономической деятельности, однако в круг его обязанностей могут добавиться вопросы, связанные с перевозкой ресурсов по железной дороге. "Уголь без транспорта, без логистики, у него (угля - ред.) огромные проблемы. Поэтому я сказал: для того, чтобы в своей должности эффективно решать проблемы угольной отрасли, нужно заниматься еще и железнодорожной логистикой", - сказал министр. Так, в Минэнерго может появиться еще отдельный департамент железнодорожной логистики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693388.html

https://ria.ru/20240905/energiya-1970683184.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, сергей цивилев, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика