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Минэнерго планирует изменения в структуре управления - РИА Новости, 05.09.2024
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07:37 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693562.html
Минэнерго планирует изменения в структуре управления
Минэнерго планирует изменения в структуре управления - РИА Новости, 05.09.2024
Минэнерго планирует изменения в структуре управления
Минэнерго РФ планирует изменения в структуре управления, в том числе в ноябре появится отдельный заместитель министра, курирующий внешнеэкономическую... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:37
2024-09-05T07:37
россия
владивосток
сергей цивилев
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ планирует изменения в структуре управления, в том числе в ноябре появится отдельный заместитель министра, курирующий внешнеэкономическую деятельность, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев. В среду премьер-министр Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. "Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго. В моей структуре Минэнерго не было заместителя по внешнеэкономической деятельности, был только департамент. И не было заместителя, который бы вел транспорт", - сказал Цивилев. Он подчеркнул, что в настоящее время для России важно развивать международное сотрудничество. "Мы считаем, что должен быть отдельный заместитель, который будет заниматься конкретно внешнеэкономической деятельностью, и вся его работа будет направлена на это", - подытожил министр, добавив, что новый замминистра может вступить в должность уже "с 1 ноября". Сейчас вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курирует замминистра энергетики Сергей Мочальников. Он также с 2014 года возглавляет департамент угольной и торфяной промышленности. По словам Цивилева, Мочальников перестанет вести вопросы внешнеэкономической деятельности, однако в круг его обязанностей могут добавиться вопросы, связанные с перевозкой ресурсов по железной дороге. "Уголь без транспорта, без логистики, у него (угля - ред.) огромные проблемы. Поэтому я сказал: для того, чтобы в своей должности эффективно решать проблемы угольной отрасли, нужно заниматься еще и железнодорожной логистикой", - сказал министр. Так, в Минэнерго может появиться еще отдельный департамент железнодорожной логистики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693388.html
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россия, владивосток, сергей цивилев, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика
Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Политика
Минэнерго планирует изменения в структуре управления

Цивилев: в Минэнерго появится замминистра по внешнеэкономической деятельности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр энергетики Сергей Цивилев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ планирует изменения в структуре управления, в том числе в ноябре появится отдельный заместитель министра, курирующий внешнеэкономическую деятельность, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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"Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго. В моей структуре Минэнерго не было заместителя по внешнеэкономической деятельности, был только департамент. И не было заместителя, который бы вел транспорт", - сказал Цивилев.
Он подчеркнул, что в настоящее время для России важно развивать международное сотрудничество. "Мы считаем, что должен быть отдельный заместитель, который будет заниматься конкретно внешнеэкономической деятельностью, и вся его работа будет направлена на это", - подытожил министр, добавив, что новый замминистра может вступить в должность уже "с 1 ноября".
Сейчас вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курирует замминистра энергетики Сергей Мочальников. Он также с 2014 года возглавляет департамент угольной и торфяной промышленности.
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Вчера, 05:48
По словам Цивилева, Мочальников перестанет вести вопросы внешнеэкономической деятельности, однако в круг его обязанностей могут добавиться вопросы, связанные с перевозкой ресурсов по железной дороге.
"Уголь без транспорта, без логистики, у него (угля - ред.) огромные проблемы. Поэтому я сказал: для того, чтобы в своей должности эффективно решать проблемы угольной отрасли, нужно заниматься еще и железнодорожной логистикой", - сказал министр. Так, в Минэнерго может появиться еще отдельный департамент железнодорожной логистики.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

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Работа форума. ВЭФ-2024
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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РоссияВладивостокСергей ЦивилевСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Михаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Политика
 
 
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