https://ria.ru/20240905/migranty-1970854789.html

Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов

Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов - РИА Новости, 05.09.2024

Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов

Работодатель должен быть ключевым субъектом ответственности в привлечении мигрантов, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:52

2024-09-05T15:52

2024-09-05T15:52

общество

владивосток

ирина яровая

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Работодатель должен быть ключевым субъектом ответственности в привлечении мигрантов, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы абсолютно убеждены в том, что ключевым субъектом ответственности должен быть работодатель, должно быть понятно качество и количество трудовых ресурсов, набор персонализированный и соответствующая система сопровождения проживания, социальные гарантии, которые должны быть возложены на субъекты, обеспечивающие трудоустройство", - сказала Яровая. Вице-спикер Госдумы отметила, что все подготавливаемые законодательные предложения по вопросам трудовой миграции нужно очень серьезно сбалансировать. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html

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общество, владивосток, ирина яровая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)