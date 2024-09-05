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Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов - РИА Новости, 05.09.2024
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15:52 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/migranty-1970854789.html
Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов
Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов - РИА Новости, 05.09.2024
Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов
Работодатель должен быть ключевым субъектом ответственности в привлечении мигрантов, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:52
2024-09-05T15:52
общество
владивосток
ирина яровая
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Работодатель должен быть ключевым субъектом ответственности в привлечении мигрантов, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы абсолютно убеждены в том, что ключевым субъектом ответственности должен быть работодатель, должно быть понятно качество и количество трудовых ресурсов, набор персонализированный и соответствующая система сопровождения проживания, социальные гарантии, которые должны быть возложены на субъекты, обеспечивающие трудоустройство", - сказала Яровая. Вице-спикер Госдумы отметила, что все подготавливаемые законодательные предложения по вопросам трудовой миграции нужно очень серьезно сбалансировать. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, владивосток, ирина яровая, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Владивосток, Ирина Яровая, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Яровая рассказала о роли работодателя в привлечении мигрантов

Яровая: работодатель должен быть ключевым субъектом в привлечении мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Работодатель должен быть ключевым субъектом ответственности в привлечении мигрантов, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы абсолютно убеждены в том, что ключевым субъектом ответственности должен быть работодатель, должно быть понятно качество и количество трудовых ресурсов, набор персонализированный и соответствующая система сопровождения проживания, социальные гарантии, которые должны быть возложены на субъекты, обеспечивающие трудоустройство", - сказала Яровая.
Вице-спикер Госдумы отметила, что все подготавливаемые законодательные предложения по вопросам трудовой миграции нужно очень серьезно сбалансировать.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ОбществоВладивостокИрина ЯроваяГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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