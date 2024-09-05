Рейтинг@Mail.ru
"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 05.09.2024 (обновлено: 08:56 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/mestorozhdenie-1970696645.html
"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы
"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы - РИА Новости, 05.09.2024
"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы
"Полюс" на данный момент не планирует продавать другие месторождения в стадии геологоразведки, помимо "Дегдекана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:55
2024-09-05T08:56
экономика
россия
красноярский край
магаданская область
алроса
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa3de0446effb437a98a0ab78684c604.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Полюс" на данный момент не планирует продавать другие месторождения в стадии геологоразведки, помимо "Дегдекана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Полюса" Алексей Востоков на полях Восточного экономического форума. В июле "Полюс" сообщил о продаже лицензии на золоторудное месторождение "Дегдекан" компании, принадлежащей "Алросе", по причине активной подготовки к началу разработки месторождения "Сухой Лог". "Конкретных активов на продажу нет. На приобретение и продажу активов мы смотрим с точки зрения возможности синергии с нашими текущими активами, учитываем себестоимость добычи. Также оцениваем объект с точки зрения потенциала для восполнения наших запасов. Поэтому, если все звезды сходятся, мы принимаем решения о покупке или продаже", - ответил Востоков на вопрос о возможной продаже иных месторождений в стадии геологоразведки. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. За первые шесть месяцев текущего года компания увеличила производство золота на 3%, до 1,47 миллиона унций. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/dobycha-1970694554.html
https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665970.html
россия
красноярский край
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_eeda8adeb2c8ef23ee9bfd743b59c7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, красноярский край, магаданская область, алроса, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Красноярский край, Магаданская область, Алроса, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы

Востоков: "Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы

© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Fotolia / Ded Pixto
Золото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Полюс" на данный момент не планирует продавать другие месторождения в стадии геологоразведки, помимо "Дегдекана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Полюса" Алексей Востоков на полях Восточного экономического форума.
В июле "Полюс" сообщил о продаже лицензии на золоторудное месторождение "Дегдекан" компании, принадлежащей "Алросе", по причине активной подготовки к началу разработки месторождения "Сухой Лог".
Добыча породы на руднике - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Полюс" снизит добычу золота в 2024 году
Вчера, 07:43
"Конкретных активов на продажу нет. На приобретение и продажу активов мы смотрим с точки зрения возможности синергии с нашими текущими активами, учитываем себестоимость добычи. Также оцениваем объект с точки зрения потенциала для восполнения наших запасов. Поэтому, если все звезды сходятся, мы принимаем решения о покупке или продаже", - ответил Востоков на вопрос о возможной продаже иных месторождений в стадии геологоразведки.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. За первые шесть месяцев текущего года компания увеличила производство золота на 3%, до 1,47 миллиона унций.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Город Анадырь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
На Чукотке рассчитывают получить финансирование на разведку золота
Вчера, 02:15
 
ЭкономикаРоссияКрасноярский крайМагаданская областьАлросаДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала