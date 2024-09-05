https://ria.ru/20240905/mestorozhdenie-1970696645.html

"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы

"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы - РИА Новости, 05.09.2024

"Полюс" не планирует продавать геологоразведочные активы

"Полюс" на данный момент не планирует продавать другие месторождения в стадии геологоразведки, помимо "Дегдекана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:55

2024-09-05T07:55

2024-09-05T08:56

экономика

россия

красноярский край

магаданская область

алроса

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Полюс" на данный момент не планирует продавать другие месторождения в стадии геологоразведки, помимо "Дегдекана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Полюса" Алексей Востоков на полях Восточного экономического форума. В июле "Полюс" сообщил о продаже лицензии на золоторудное месторождение "Дегдекан" компании, принадлежащей "Алросе", по причине активной подготовки к началу разработки месторождения "Сухой Лог". "Конкретных активов на продажу нет. На приобретение и продажу активов мы смотрим с точки зрения возможности синергии с нашими текущими активами, учитываем себестоимость добычи. Также оцениваем объект с точки зрения потенциала для восполнения наших запасов. Поэтому, если все звезды сходятся, мы принимаем решения о покупке или продаже", - ответил Востоков на вопрос о возможной продаже иных месторождений в стадии геологоразведки. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. За первые шесть месяцев текущего года компания увеличила производство золота на 3%, до 1,47 миллиона унций. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/dobycha-1970694554.html

https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665970.html

россия

красноярский край

магаданская область

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, красноярский край, магаданская область, алроса, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)