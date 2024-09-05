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Губернатор Приангарья призвал приостановить майнинг на юге региона

Губернатор Приангарья призвал приостановить майнинг на юге региона - РИА Новости, 05.09.2024

Губернатор Приангарья призвал приостановить майнинг на юге региона

На юге Иркутской области необходимо приостановить заключение договоров на подключение майниговых ферм до урегулирования ситуации с дефицитом электроэнергии для... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:51

2024-09-05T07:51

2024-09-05T07:51

экономика

иркутская область

владивосток

дальний восток

игорь кобзев

михаил мишустин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На юге Иркутской области необходимо приостановить заключение договоров на подключение майниговых ферм до урегулирования ситуации с дефицитом электроэнергии для жилых и социальных объектов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Одной из тем обсуждения на площадках ВЭФ стала стратегия развития энергетики Сибири и Дальнего Востока. На текущий момент Приангарье - регион с мощной системой гидроэлектростанций и самым низким в стране тарифом на энергоресурсы испытывает дефицит электроэнергии. В начале августа Кобзев обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором попросил по причине энергодефицита ввести запрет на добычу криптовалюты на юге Приангарья. "Я подписал письмо приостановить майнинг на юге Иркутской области… Мы не против развития экономики в сфере цифровых технологий, но это не должно идти в ущерб жителям… Мы хотели остановиться и разобраться, что у нас с социальной инфраструктурой и жилищным строительством… Коллеги не должны сегодня заключать договорные отношения на майнинг, пока социальная инфраструктура с точки зрения и жилищного строительства, и строительства социально значимых объектов не будет обеспечена. Должен быть баланс. Сегодня перекос в сторону майнинга", - сказал Кобзев. Кроме майнинга причиной энергодефицита он назвал хаотичное строительство на землях сельхозназначения жилых домов с низкой энергоэффективностью, которые в длительный период с начала осени до конца весны обогреваются в регионе за счет электроэнергии. "Я говорю, останавливать в том числе и хаотичную застройку. Здесь для нас важно решить вопрос и с качественным домостроением", - добавил Кобзев.

https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html

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экономика, иркутская область, владивосток, дальний восток, игорь кобзев, михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия