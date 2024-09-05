https://ria.ru/20240905/matveeva-1970853265.html

МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика"

МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика" - РИА Новости, 05.09.2024

МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика"

МВД России объявило в розыск блогера и обозревателя YouTube-канала "Популярная политика" Яна Матвеева* (признан иноагентом), следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:46

2024-09-05T15:46

2024-09-05T15:46

россия

общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и обозревателя YouTube-канала "Популярная политика" Яна Матвеева* (признан иноагентом), следует из базы ведомства. "Ян Матвеев, 08.03.1990. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Минюст признал иноагентом Матвеева в июле. По информации ведомства, он распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://rsport.ria.ru/20240830/aliev-1969458501.html

https://ria.ru/20240820/moskva-1967256431.html

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