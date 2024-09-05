https://ria.ru/20240905/matveeva-1970853265.html
МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика"
МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика" - РИА Новости, 05.09.2024
МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика"
МВД России объявило в розыск блогера и обозревателя YouTube-канала "Популярная политика" Яна Матвеева* (признан иноагентом), следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:46
2024-09-05T15:46
2024-09-05T15:46
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общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и обозревателя YouTube-канала "Популярная политика" Яна Матвеева* (признан иноагентом), следует из базы ведомства. "Ян Матвеев, 08.03.1990. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Минюст признал иноагентом Матвеева в июле. По информации ведомства, он распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://rsport.ria.ru/20240830/aliev-1969458501.html
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россия, общество
МВД России объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика"
МВД РФ объявило в розыск блогера YouTube-канала "Популярная политика" Матвеева
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и обозревателя YouTube-канала "Популярная политика" Яна Матвеева* (признан иноагентом), следует из базы ведомства.
"Ян Матвеев, 08.03.1990. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
Минюст признал иноагентом Матвеева в июле. По информации ведомства, он распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента