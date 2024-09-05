https://ria.ru/20240905/marochko-1970694712.html

ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко

ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 05.09.2024

ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко

Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:43

2024-09-05T07:43

2024-09-05T07:43

в мире

макеевка

луганская народная республика

россия

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после непродолжительного боестолкновения ДРГ ушла в обратом направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "С нашего скрытого наблюдательного поста поступила информация о том, что 4 сентября 2024 в 2.45 мск юго-западнее Макеевки обнаружена группа военнослужащих в количестве 12 человек в форменной одеже ВС РФ, двигающаяся вдоль лесополосы по направлению к позициям, которые недавно были отбиты нашими войсками у украинских боевиков. При попытке установить принадлежность группы они открыли огонь по караульным. После непродолжительного боестолкновения группа ушла в обратом направлении", - сообщил Марочко. Эксперт добавил, что на месте боестолкновения были найдены следы крови и остатки медикаментов западного образца. Марочко 1 сентября сообщал РИА Новости, что в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

https://ria.ru/20240904/seversk-1970409965.html

макеевка

луганская народная республика

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в мире, макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко