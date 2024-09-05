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ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 05.09.2024
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07:43 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/marochko-1970694712.html
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко - РИА Новости, 05.09.2024
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко
Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:43
2024-09-05T07:43
в мире
макеевка
луганская народная республика
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после непродолжительного боестолкновения ДРГ ушла в обратом направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "С нашего скрытого наблюдательного поста поступила информация о том, что 4 сентября 2024 в 2.45 мск юго-западнее Макеевки обнаружена группа военнослужащих в количестве 12 человек в форменной одеже ВС РФ, двигающаяся вдоль лесополосы по направлению к позициям, которые недавно были отбиты нашими войсками у украинских боевиков. При попытке установить принадлежность группы они открыли огонь по караульным. После непродолжительного боестолкновения группа ушла в обратом направлении", - сообщил Марочко. Эксперт добавил, что на месте боестолкновения были найдены следы крови и остатки медикаментов западного образца. Марочко 1 сентября сообщал РИА Новости, что в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
https://ria.ru/20240904/seversk-1970409965.html
макеевка
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в мире, макеевка, луганская народная республика, россия, андрей марочко
В мире, Макеевка, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко
ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко

Марочко: ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после непродолжительного боестолкновения ДРГ ушла в обратом направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"С нашего скрытого наблюдательного поста поступила информация о том, что 4 сентября 2024 в 2.45 мск юго-западнее Макеевки обнаружена группа военнослужащих в количестве 12 человек в форменной одеже ВС РФ, двигающаяся вдоль лесополосы по направлению к позициям, которые недавно были отбиты нашими войсками у украинских боевиков. При попытке установить принадлежность группы они открыли огонь по караульным. После непродолжительного боестолкновения группа ушла в обратом направлении", - сообщил Марочко.
Эксперт добавил, что на месте боестолкновения были найдены следы крови и остатки медикаментов западного образца.
Марочко 1 сентября сообщал РИА Новости, что в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
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4 сентября, 07:50
 
В миреМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей Марочко
 
 
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