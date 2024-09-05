ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе, заявил Марочко
Марочко: ДРГ ВСУ пыталась зайти на российские позиции в Донбассе
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Группа украинских диверсантов в форме ВС РФ пытались зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, их засекли и после непродолжительного боестолкновения ДРГ ушла в обратом направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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"С нашего скрытого наблюдательного поста поступила информация о том, что 4 сентября 2024 в 2.45 мск юго-западнее Макеевки обнаружена группа военнослужащих в количестве 12 человек в форменной одеже ВС РФ, двигающаяся вдоль лесополосы по направлению к позициям, которые недавно были отбиты нашими войсками у украинских боевиков. При попытке установить принадлежность группы они открыли огонь по караульным. После непродолжительного боестолкновения группа ушла в обратом направлении", - сообщил Марочко.
Эксперт добавил, что на месте боестолкновения были найдены следы крови и остатки медикаментов западного образца.
Марочко 1 сентября сообщал РИА Новости, что в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР выявлено прибытие подразделения численностью до 30 человек, которое состоит целиком из иностранных наемников, основной язык - испанский. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
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