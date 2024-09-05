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Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России - РИА Новости, 05.09.2024
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05:13 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/marketpleysy-1970680728.html
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России
Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:13
2024-09-05T05:13
экономика
россия
европа
сша
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в своей категории и глубокий выбор настроек для подбора нужного товара, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Чем более специфична категория, тем больше у нее шансов выйти вперед и выиграть в конкуренции … Думаю, в части развития самой по себе модели маркетплейс будущее за нишевыми маркетплейсами", - сказал Соколов на Восточном экономическом форуме. По его словам, уже сейчас нишевые маркетплейсы лидируют на международном рынке - в Европе, США, Китае: там немного замедляется рост универсальных площадок, но двукратными темпами идет развитие нишевых площадок. Скорее всего, Россию ждет похожая история на внутреннем рынке, предположил глава профильной ассоциации. "Конкуренция будет выше, и это хорошо для рынка, потому что будет стимулировать всех участников к развитию", - отметил он, добавив, что крупные маркетплейсы продолжат развиваться как цифровые платформы с широким набором товаров и сервисов для бизнеса и потребителей. Но когда круг товаров имеет четкие границы, обозначенные специализацией площадки, то появляется глубина и ассортимент, а также больше возможности дать клиентам уникальное товарное предложение, которое полностью решит их конкретную задачу, указал Соколов. "Если говорить о спортивных товарах, то магазин по продаже горных лыж вам предложит очень глубокий выбор настроек: разные виды лыж, размеров, варианты креплений, соответствующие ботинки и костюм, который вам понравится", - объяснил президент ассоциации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, европа, сша, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Европа, США, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России

АКИТ: нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр маркетплейса
Логистический центр маркетплейса - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логистический центр маркетплейса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в своей категории и глубокий выбор настроек для подбора нужного товара, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"Чем более специфична категория, тем больше у нее шансов выйти вперед и выиграть в конкуренции … Думаю, в части развития самой по себе модели маркетплейс будущее за нишевыми маркетплейсами", - сказал Соколов на Восточном экономическом форуме.
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По его словам, уже сейчас нишевые маркетплейсы лидируют на международном рынке - в Европе, США, Китае: там немного замедляется рост универсальных площадок, но двукратными темпами идет развитие нишевых площадок. Скорее всего, Россию ждет похожая история на внутреннем рынке, предположил глава профильной ассоциации.
"Конкуренция будет выше, и это хорошо для рынка, потому что будет стимулировать всех участников к развитию", - отметил он, добавив, что крупные маркетплейсы продолжат развиваться как цифровые платформы с широким набором товаров и сервисов для бизнеса и потребителей.
Но когда круг товаров имеет четкие границы, обозначенные специализацией площадки, то появляется глубина и ассортимент, а также больше возможности дать клиентам уникальное товарное предложение, которое полностью решит их конкретную задачу, указал Соколов.
"Если говорить о спортивных товарах, то магазин по продаже горных лыж вам предложит очень глубокий выбор настроек: разные виды лыж, размеров, варианты креплений, соответствующие ботинки и костюм, который вам понравится", - объяснил президент ассоциации.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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