https://ria.ru/20240905/marketpleysy-1970680728.html

Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России

Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России - РИА Новости, 05.09.2024

Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России

Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:13

2024-09-05T05:13

2024-09-05T05:13

экономика

россия

европа

сша

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в своей категории и глубокий выбор настроек для подбора нужного товара, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Чем более специфична категория, тем больше у нее шансов выйти вперед и выиграть в конкуренции … Думаю, в части развития самой по себе модели маркетплейс будущее за нишевыми маркетплейсами", - сказал Соколов на Восточном экономическом форуме. По его словам, уже сейчас нишевые маркетплейсы лидируют на международном рынке - в Европе, США, Китае: там немного замедляется рост универсальных площадок, но двукратными темпами идет развитие нишевых площадок. Скорее всего, Россию ждет похожая история на внутреннем рынке, предположил глава профильной ассоциации. "Конкуренция будет выше, и это хорошо для рынка, потому что будет стимулировать всех участников к развитию", - отметил он, добавив, что крупные маркетплейсы продолжат развиваться как цифровые платформы с широким набором товаров и сервисов для бизнеса и потребителей. Но когда круг товаров имеет четкие границы, обозначенные специализацией площадки, то появляется глубина и ассортимент, а также больше возможности дать клиентам уникальное товарное предложение, которое полностью решит их конкретную задачу, указал Соколов. "Если говорить о спортивных товарах, то магазин по продаже горных лыж вам предложит очень глубокий выбор настроек: разные виды лыж, размеров, варианты креплений, соответствующие ботинки и костюм, который вам понравится", - объяснил президент ассоциации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, сша, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)