https://ria.ru/20240905/marketpleysy-1970680728.html
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России - РИА Новости, 05.09.2024
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России
Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:13
2024-09-05T05:13
2024-09-05T05:13
экономика
россия
европа
сша
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2133ca953e3310aabfa1656802ada848.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в своей категории и глубокий выбор настроек для подбора нужного товара, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Чем более специфична категория, тем больше у нее шансов выйти вперед и выиграть в конкуренции … Думаю, в части развития самой по себе модели маркетплейс будущее за нишевыми маркетплейсами", - сказал Соколов на Восточном экономическом форуме. По его словам, уже сейчас нишевые маркетплейсы лидируют на международном рынке - в Европе, США, Китае: там немного замедляется рост универсальных площадок, но двукратными темпами идет развитие нишевых площадок. Скорее всего, Россию ждет похожая история на внутреннем рынке, предположил глава профильной ассоциации. "Конкуренция будет выше, и это хорошо для рынка, потому что будет стимулировать всех участников к развитию", - отметил он, добавив, что крупные маркетплейсы продолжат развиваться как цифровые платформы с широким набором товаров и сервисов для бизнеса и потребителей. Но когда круг товаров имеет четкие границы, обозначенные специализацией площадки, то появляется глубина и ассортимент, а также больше возможности дать клиентам уникальное товарное предложение, которое полностью решит их конкретную задачу, указал Соколов. "Если говорить о спортивных товарах, то магазин по продаже горных лыж вам предложит очень глубокий выбор настроек: разные виды лыж, размеров, варианты креплений, соответствующие ботинки и костюм, который вам понравится", - объяснил президент ассоциации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925508510_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_532ec665aa1e8255594e8e3a0733961f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, сша, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Европа, США, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Эксперт оценил перспективы развития маркетплейсов в России
АКИТ: нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нишевые игроки скоро начнут теснить традиционные маркетплейсы в России, как это уже происходит за рубежом, поскольку могут предложить большой ассортимент в своей категории и глубокий выбор настроек для подбора нужного товара, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"Чем более специфична категория, тем больше у нее шансов выйти вперед и выиграть в конкуренции … Думаю, в части развития самой по себе модели маркетплейс будущее за нишевыми маркетплейсами", - сказал Соколов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, уже сейчас нишевые маркетплейсы лидируют на международном рынке - в Европе, США, Китае: там немного замедляется рост универсальных площадок, но двукратными темпами идет развитие нишевых площадок. Скорее всего, Россию ждет похожая история на внутреннем рынке, предположил глава профильной ассоциации.
"Конкуренция будет выше, и это хорошо для рынка, потому что будет стимулировать всех участников к развитию", - отметил он, добавив, что крупные маркетплейсы продолжат развиваться как цифровые платформы с широким набором товаров и сервисов для бизнеса и потребителей.
Но когда круг товаров имеет четкие границы, обозначенные специализацией площадки, то появляется глубина и ассортимент, а также больше возможности дать клиентам уникальное товарное предложение, которое полностью решит их конкретную задачу, указал Соколов.
"Если говорить о спортивных товарах, то магазин по продаже горных лыж вам предложит очень глубокий выбор настроек: разные виды лыж, размеров, варианты креплений, соответствующие ботинки и костюм, который вам понравится", - объяснил президент ассоциации.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024
1 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
3 из 18
Выставка "Улица Дальнего Востока"
5 из 18
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
6 из 18
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
7 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
9 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
12 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
15 из 18
Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024
1 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
3 из 18
Выставка "Улица Дальнего Востока"
5 из 18
Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".
6 из 18
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем
7 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.
9 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
12 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
15 из 18