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Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная - РИА Новости, 05.09.2024
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная
Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:44
2024-09-05T08:44
2024-09-05T08:44
экономика
дальний восток
владивосток
денис мантуров
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024. По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дальний восток, владивосток, денис мантуров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Денис Мантуров, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная
Мантуров: строительство верфи в бухте Промежуточная начнется к концу 2025 года
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024.
По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.