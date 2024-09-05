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Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная - РИА Новости, 05.09.2024
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08:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/manturov-1970707712.html
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная - РИА Новости, 05.09.2024
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная
Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:44
2024-09-05T08:44
экономика
дальний восток
владивосток
денис мантуров
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024. По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html
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экономика, дальний восток, владивосток, денис мантуров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Денис Мантуров, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная

Мантуров: строительство верфи в бухте Промежуточная начнется к концу 2025 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024.
По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке
4 сентября, 15:53
 
ЭкономикаДальний ВостокВладивостокДенис МантуровДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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