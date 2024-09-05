https://ria.ru/20240905/manturov-1970707712.html

Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная

Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная - РИА Новости, 05.09.2024

Мантуров рассказал о строительстве верфи в бухте Промежуточная

Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:44

2024-09-05T08:44

2024-09-05T08:44

экономика

дальний восток

владивосток

денис мантуров

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024. По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html

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экономика, дальний восток, владивосток, денис мантуров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)